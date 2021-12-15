В Тернополе по улице Соломии Крушельницкой вчера, 14 декабря, полицейские обнаружили, что неизвестный облил красной краской памятник Степану Бандере. На место происшествия выехали правоохранительные органы.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области Facebook.

"Внимательно присмотритесь к видео, если вы узнали личность злоумышленника, позвоните по телефону на линию 102. Полицейские также обращаются к владельцам общественных заведений, офисных помещений, где установлены камеры наблюдения, водителей в авто которых есть видеорегистраторы, и которые в 12.11 были в районе. вблизи парка имени Тараса Шевченко, сообщить о разыскиваемом злоумышленнике по номеру горячей линии 102", - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, в правоохранительных органах добавили, что сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, в Житомире вандал повредил памятник Героям Небесной Сотни. Правонарушение зафиксировано камерами видеонаблюдения, полиция просит помощи в поисках преступника.

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