Вчера был "день большой дипломатии" по Украине.

Прошли контакты на уровне Россия-США, а Владимир Зеленский поехал в Брюссель, где встретился с канцлером Германии и президентом Франции.

Общение с европейскими лидерами Нормандской четверки в Офисе президента еще на прошлой неделе анонсировали как продолжение звонка Байдена в Киев.

То есть после созвона президентов США и России 7 декабря по теме Минских соглашений пошло какое-то движение. Разобрались, какое именно.

Миссия Донфрид в Киеве

Основным треком по Украине и вопросу Донбасса, судя по всему, становится американский.

14 декабря в Украину прибыла замгоссекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Она встретилась с главой ОП Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и зампредседателя украинской делегации в ТКГ Андреем Костиным.

Уже по составу персон видно, что речь шла о Донбассе. Костин сейчас по факту возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе на время болезни Леонида Кравчука. В целом же переговорный процесс курирует Ермак.

Донфрид сразу заявила, что приехала в Киев по следам разговора Байдена и Путина.

"Заместитель Государственного секретаря также обсудила пути к дипломатическому прогрессу и деэскалации через выполнение Минских соглашений в поддержку Нормандского формата", - говорится на сайте американского посольства в Киеве.

То есть обсуждались прицельно Минские соглашения.

По итогам поездки Карен Донфрид записала короткий видеоотчет.

«Наша мета — підтримати 🇺🇦, оскільки ми працюємо над деескалацією напруженості, викликаної нарощуванням 🇷🇺 військ. Як підтвердили @POTUS та @SecBlinken: ми прагнемо подбати, щоб жодних рішень чи обговорень про 🇺🇦 не відбувалося без участі 🇺🇦». Заступниця Держсекретаря США Донфрід pic.twitter.com/8Wzu1v0r59 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 14, 2021

"Украинские коллеги попросили США быть более вовлеченными в возрождение мирного процесса. Мы тесно сотрудничаем с Украиной и Россией для имплементации Минских соглашений и поисков пути решить конфликт миром", - заявила чиновница.

Но, по ее словам, мысль о том, что США будут подталкивать Киев к уступкам Москве - это "чистая дезинформация". Донфрид повторила заявления американских властей, что, в случае военного вторжения, США примут такие меры, от которых воздержались в 2014 году.

В общем оговорки понятные - без них любое упоминание Минских соглашений звучало бы в Украине как "зрада". Но характерно, что ни Офис президента, ни лично Андрей Ермак ничего не сообщили о встрече с Донфрид.

Единственным из официальных лиц о ней вспомнил Дмитрий Кулеба. Да и то из его заявления следует, что о Минских соглашениях американка ничего не говорила, а вспомнил о них только сам глава МИД.

"Министр поделился видением способов эффективного выполнения Минских договоренностей, в частности шагов России в сфере безопасности и гуманитарной, которые способны снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования", - заявил Кулеба.

Но, как мы видели из сообщений посольства США, тему Минских поднимала как раз американская сторона. И отсутствие каких-либо сообщений об этом со стороны Офиса президента, а также украинской делегации в ТКГ - весьма характерный знак того, что это был не просто обмен мнениями. А вполне предметный разговор. Причем, вероятно, не очень приятный для украинской стороны.

Донфрид в Москве

На следующий день, 15 декабря, замгоссекретаря США побывала в Москве. Там она провела две встречи - с замглавы МИД Сергеем Рябковым и замглавы администрации президента России - Дмитрием Козаком.

Здесь, кстати, чувствуется разница с Украиной: в Киеве Карен Донфрид принимал целый министр, хотя по статусу он выше и должен встречаться с равными себе.

В МИДе американка в сопровождении посла Джона Салливана пробыла около 40 минут. Российские дипломаты по итогу заявили, что речь шла в основном о нерасширении НАТО.

"Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе", - говорится в сообщении российского МИДа.

Позже помощник Путина Юрий Ушаков конкретизировал: в руки Донфрид передали конкретные предложения по юридическим гарантиям обеспечения безопасности России от приближения инфраструктуры Альянса.

Затем Карен Донфрид встретилась с кремлевским куратором Украины Дмитрием Козаком. По информации россиян, на этой встрече США согласились, что Донбасс должен получить особый статус.

"Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации минских соглашений с учетом заявленной президентом США Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта", - заявляют по итогам встречи российские СМИ.

По итогам встречи с Козаком Донфрид записала видео. Она заявила, что "прогресс в прекращении конфликта на востоке Украины может быть достигнут через выполнение Минских соглашений". И что США готовы этому способствовать.

Отдельно Донфрид подтвердила, что получила от Рябкова предложения России по "европейской безопасности", которые она передаст в Вашингтон, а также "всем нашим союзникам и партнерам".

Примечательно, что в этом видео замгоссекретаря ни словом ни обмолвилась о том, что в случае эскалации США введут против России санкции. Видимо, это успокоительное было прописано только для Киева.

Помощник Госсекретаря Донфрид встретилась с Заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Козаком и Заместителем главы МИД Рябковым в Москве.



В ходе встреч Помощник Донфрид обсудила обеспокоенность 🇺🇸 наращиванием военного присутствия 🇷🇺 возле границ 🇺🇦.@USEmbRuPress pic.twitter.com/dfai4MOCp8 — США по-русски (@USApoRusski) December 15, 2021

Следующий шаг - Донфрид едет в Брюссель, чтобы обсудить предложения Москвы с НАТО.

Но и это был не последний российско-американский контакт за день. К вечеру созвонились помощник Путина Ушаков и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Сообщение об этом вышло на сайте Белого дома.

Салливан подтвердил, что Карен Донфрид проведет 16 декабря консультации в Брюсселе "для выработки скоординированного подхода". То есть процесс переговоров действительно пошел. И тема Донбасса явно обсуждается в увязке с вопросом военного освоения Украины.

Следует также отметить, что в России о встречах с Донфрид говорили куда шире, чем в Украине: Кремль предоставил много информации в СМИ. В Украине же этот визит постарались сделать максимально незамеченным. Не исключено, что это попытка поменьше говорить о назревающей "зраде".

Партнерство и шантаж Зеленского

Пока Карен Донфрид вела переговоры в Москве, Владимир Зеленский отправился в Брюссель, где проходил саммит "Восточного партнерства". Там он встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Стороны обсуждали тему Донбасса и Нормандский формат. Макрон, к слову, накануне провел телефонные переговоры с Путиным, который обвинил Украину в нарушениях на Донбассе и заявил, что Запад накачивает Киев оружием. Также он говорил об угрозе расширения НАТО на восток.

Мы помним, что по итогам разговора с Путиным Байден обзвонил всех крупных европейских лидеров и обсудил с ними вопрос Украины. То есть Макрон и Шольц прибыли на встречу с Зеленским, будучи явно в материале.

И Германия, и Франция по итогам встречи с Зе опубликовали короткие сообщения с общими словами (Макрон вполне конкретно заявил, что "Минские соглашения нужно выполнять"). У Зеленского же вышло несколько объемных сообщений. Приведем главные тезисы из них:

1. Стороны обязуются прикладывать усилия для стабилизации ситуации на Донбассе и активизировать работу в Нормандском формате.

2. Президент Украины ожидает отвода российских войск от границ Украины. "Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ".

3. Зеленский согласен "обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года".

4. Среди таких решений Украина выделяет обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.

О том, что в подписанном два года назад коммюнике была указана формула Штайнмайера, которую нужно интегрировать в украинское законодательство, и согласование всех правых аспектов особого статуса Донбасса, Зеленский почему-то умолчал.

Видимо, этих решений Парижского саммита он исполнять не собирается.

5. "Ноу-хау" Зеленского стала идея шантажировать Россию "Северным потоком - 2", чтобы выбить из нее уступки по Донбассу.

"Мы сегодня говорили с канцлером Шольцем по поводу "Северного потока – 2". Я считаю, что этот вопрос – а это вопрос безопасности – серьезный инструмент для разговора с Российской Федерацией. И, я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня находится в руках некоторых лидеров Европы, где канцлер Шольц играет одну из важных ролей", – сказал украинский президент.

Он также заявил, что "благодаря такому инструменту можно было бы добиться встречи с президентом РФ, где состоялось бы определенное продвижение в выполнении Минских договоренностей либо другие шаги для завершения конфликта на востоке нашей страны".

То есть Зеленский предложил новому канцлеру Германии лишить немецких потребителей доступа к газу ради того, чтобы заставить Путина встретиться в рамках Нормандской четверки.

Это крайне "конструктивная" позиция Украины. Но говорит она еще и о том, что внешне нарративы Киева никак не меняются. Крайне скупо упоминаются Минские соглашения, вообще не говорится об их политической части.

При этом движение по "Минску-2" после звонка Путина и Байдена явно пошло. Но увязано оно, скорее всего, будет с более насущной для Москвы проблемой - нерасширением НАТО на восток и отказом от милитаризации сопредельных с Россией территорий.

Именно это главный на сегодня элемент вероятных договоренностей между Россией и Западом. Без которого сложно будет говорить о каком-либо прогрессе по Донбассу.

Видимо, поэтому никаких внятных мессиджей ни Запад, ни Украина по Минским соглашениям пока не транслируют. Но американцы и европейцы явно ведут некую подготовительную работу, от которой Киев, как это видно по его реакции, не в восторге.

Не исключено, что отсутствие каких-либо подвижек по выполнению Украиной политической части Минских соглашений станет поводом для Запада и России заключить между собой напрямую соглашение о новой конфигурации безопасности в Европе, которая бы включала в себя и запрет на расширение НАТО на восток как способ предотвратить эскалацию конфликта на востоке Украины.