В четверг, 16 декабря, Рада приняла антитабачный закон, который ударит по любителям сигарет с ароматизиторами, вейпов и айкосов.

Под полный запрет попадает курительная продукция со вкусовыми ароматами.

Это значит, что почти все курительные смеси для парения больше продаваться в Украине не должны. Так называемый вейп будет доступен только без ароматизатора - то есть почти вся эта категория запрещается к продаже.

Аналогично больше нельзя будет продавать в Украине и айкосы с различными вкусами. По логике законопроекта, разрешены только те, где нет ароматизатора.

Второе - вейпы и айкосы приравняют к сигаретам. А значит, их нельзя будет рекламировать, продавать подросткам и курить в общественных местах. И в этом смысле законопроект позитивен.

Но по факту он почти никак не ограничивает основной курительный продукт - обычные сигареты. Более того, запрет на вейпы и кальяны забирают у многих альтернативу классическому курению. И освобождают рынок для крупных табачных компаний от конкурентов.

При этом очевидно, что вейпы будут скорее всего и дальше продаваться через интернет.

Разбирались, о чем говорится в законе и что он изменит.

Сигареты без капсул и никаких айкосов в помещении

О необходимости упорядочить обращение электронных сигарет в Украине заговорили в 2019 году, когда в Кабмине заявили, что инициируют запрет на курение таких сигарет в общественных местах.

В 2020-м году антитабачный законопроект зарегистрировали в Раде. Его разработку инициировала "слуга народа" Ладой Булах и поддержал глава профильного Комитета Михаил Радуцкий. Всего у законопроекта полтора десятка авторов.

Законопроект №4358 приняли спустя год, после череды поправок и доработок. Необходимость его принятия в Раде объяснили борьбой с детским курением, поскольку многие начинают с сигарет с капсулами или ароматизированных "айкосов".

Кроме того, антитабачный законопроект догоняет законы ЕС, где сигареты со вкусом запретили еще в прошлом году.

Основные изменения, которые вносит закон, такие:

Запрет на продажу ароматизированных табачных изделий, электронных сигарет и любых курительных приспособлений, где есть вкусовые добавки. К таким относятся абсолютное большинство жидкостей для электронных сигарет, а также примерно половина ассортимента айкосов, кальяны.





Запрет на продажу крепких сигарет, если в дыме одной сигареты превышены следующие показатели: никотина - 1 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг.





Вейпы и айкосы приравняли к обычным сигаретам. То есть их нельзя будет рекламировать, продавать несовершеннолетним, курить в помещениях и общественных местах.





Предупреждение о последствиях курения будет комбинированным (картинка+текст) и будет занимать 65% от размера пачки (ранее было 50% - Ред.). На упаковках электронных сигарет и жидкостей для них предупреждение будет занимать 30% площади.

Кого и на сколько будут штрафовать

Также в законе предлагают установить штрафы за курение кальянов и айкосов в ресторанах и за рекламу табачных изделий.

За продажу сигарет лицам до 18 лет - 1000 грн. За повторное нарушение в течение года штраф вырастет до 10 000 грн.





За продажу сигарет поштучно – 1000 грн.





За курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или айкосов в кафе и ресторанах бизнес предлагают штрафовать на 3 000 грн. В случае повторного нарушения в течение года – на 11 000 грн.





За рекламу табачных изделий собираются ввести штраф - 30 000 грн. За повторное нарушение – 50 000 грн.

Принятый закон теперь должен пройти процедуру подписи у главы парламента, а затем его подпишет президент. После этого станет известна дата, с которой в Украине ужесточат борьбу с курением.

Депутаты спешат покурить кальяны до подписания закона

К слову, президент Владимир Зеленский и сам давно сидит на айкосах, о чем говорят депутаты из его партии.

IQOS массово курят и в Раде. Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук даже грозил запретить использовать их в стенах парламента.

После того, как закон приняли, в чате "слуг народа" в Телеграме нардепы стали советовать друг другу успеть покурить кальяны в ресторанах, пока запрет не вступил в силу. Фото переписки обнародовал журналист Андрей Дзиндзя.

"Запретили кальяны в ресторанах. Пока не подписали - сходите разок, покурите в течение трех дней" - пишут в чате "Слуг народа".

Фото: facebook.com/dzindzia