В четверг, 16 декабря, в кулуарах Верховной Рады потеряла сознание помощница на общественных началах главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии Алёна Зель.

Соответствующее видео опубликовал Тelegram-канал PavlovskyNews.

Указано, что в начале девушка сидела с уставшим видом, а потом упала на пол без сознания. Практически в тот же момент к ней подошел глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий и предложил напоить ее чаем с сахаром.

В скором времени Зель пришла в сознание и пошла в медицинский пункт парламента.

Напомним, в Киеве на улице потерял сознание офицер Генерального штаба, в это время его обокрали. Был ли военный нетрезв лили у него проблемы со здоровьям осталось неизвестным.

Также сообщалось, что люди часто теряли сознание возле экс-президента Украины Петра Порошенко. При чем восновном в обмороки падали военнослужащие. Но однажды потерял сознание и священник.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве водитель потерял сознание прямо на дороге, и его авто вылетело на встречную полосу движения.