В селах Лебапского велаята - административной единицы на востоке Туркмении - старейшины по поручению властей проводят разъяснительные беседы о том, как соблюдать традиции. В частности, они требуют на свадьбах танцевать под песню президента страны Гурбануглы Бердымухамедова.

Об этом сообщает "Хроника Туркменистана".

Старейшины призывают "в это нелегкое для всего мира время", то есть в пандемию коронавируса, ограничить расходы на свадьбы. А также доносят до молодоженов требования местного хякимлика (органа исполнительной власти) по поводу музыкального сопровождения на свадьбах.

В соответствии с требованиями большинство исполняемых на свадьбах песен должны быть на туркменском языке. Иностранные песни также желательно переводить на туркменский, а свадебный танец молодожены обязаны исполнить под одну из песен президента. Например, под композицию "Ak güllerim saňa" ("Тебе мои белые цветы").

В августе 2021 года Бердымухамедов подписал представленное вице-премьером по вопросам культуры и СМИ постановление о государственном регулировании оказания культурных услуг на свадебных и других торжествах в стране. Этот документ разработан "в целях сохранения уникальности многовековой национальной культуры и искусства, традиций и обычаев, государственного регулирования оказания в Туркменистане культурных услуг на свадебных и других торжествах певцами, музыкантами, танцорами, ведущими и иными работниками искусств и творческими коллективами, надлежащего контроля над качественным выполнением этих услуг".

Являются ли требования к музыкальному сопровождению на свадьбах частью новых правил, неясно. В открытом доступе текста постановления нет.

Ранее "Страна" рассказывала о недовольстве Бердымухамедова тем, что в театрах не воспевают успехи страны и счастливую жизнь народа.

Также мы сообщали, что президент Туркменистана открыл специальный комплекс для утилизации наркотических и других запрещенных контрабандных веществ и сам сжег небольшую партию дурмана.