В МОЗ рассказали родителям, какими полезными сладостями заменить конфеты для детей в день святого Николая
В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины, где ранее утвердили сезонное меню для питания в детских садах, дали рекомендации, какие сладости будут полезны для детей в день святого Николая.
Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины в четверг, 16 декабря.
В ЦОЗ дали родителям маленьких украинцев следующие советы:
- Замените шоколад на конфеты из пастилы из натурального сока, без сахара.
- Вместо сахарных леденцов, подарите любые сухофрукты без добавления сахара.
- Пакетированный сок или газированные сладкие напитки лучше заменить натуральным морсом или ягодно-фруктовым чаем.
- Избегайте обработанной и жареной пищи, например пончиков, бисквитов, пирожков, печенья, крекеров, вафель.
- Лучше всего порадовать детей свежими фруктами - яблоками, мандаринами, хурмой, или замороженными или консервированными фруктами в соке.
В ЦОЗ добавили, что если вы все-таки будете дарить сладкое, убедитесь, что продукт имеет низкое содержание сахара.
В ЦОЗ пояснили, что сахар может стать причиной нарушения обмена веществ и угрозой развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, сладкое является наиболее распространенной причиной кариеса зубов.
В ЦОЗ дали рекомендации, чем заменить шоколад и конфеты для детей. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины
Ранее "Страна" сообщала, что врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал родителям, как правильно учить ребенка есть полезную пищу. По его словам, нужно начинать приучать малыша к правильной еде постепенно. Для этого нужно добавлять небольшие кусочки полезных овощей в суп или другие блюда, со временем увеличивая их количество.
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