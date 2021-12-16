В ЦОЗ дали советы, какими правильными сладостями заменить детям конфеты и шоколад. Фото: Подарки и сувениры

В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины, где ранее утвердили сезонное меню для питания в детских садах, дали рекомендации, какие сладости будут полезны для детей в день святого Николая.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины в четверг, 16 декабря.

В ЦОЗ дали родителям маленьких украинцев следующие советы:

  • Замените шоколад на конфеты из пастилы из натурального сока, без сахара.
  • Вместо сахарных леденцов, подарите любые сухофрукты без добавления сахара.
  • Пакетированный сок или газированные сладкие напитки лучше заменить натуральным морсом или ягодно-фруктовым чаем.
  • Избегайте обработанной и жареной пищи, например пончиков, бисквитов, пирожков, печенья, крекеров, вафель.
  • Лучше всего порадовать детей свежими фруктами - яблоками, мандаринами, хурмой, или замороженными или консервированными фруктами в соке.

В ЦОЗ добавили, что если вы все-таки будете дарить сладкое, убедитесь, что продукт имеет низкое содержание сахара.

В ЦОЗ пояснили, что сахар может стать причиной нарушения обмена веществ и угрозой развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, сладкое является наиболее распространенной причиной кариеса зубов.

В ЦОЗ рассказали о полезных сладостях

В ЦОЗ дали рекомендации, чем заменить шоколад и конфеты для детей. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал родителям, как правильно учить ребенка есть полезную пищу. По его словам, нужно начинать приучать малыша к правильной еде постепенно. Для этого нужно добавлять небольшие кусочки полезных овощей в суп или другие блюда, со временем увеличивая их количество. 

Также мы писали, что медики напомнили родителям в Украине, как следить за здоровым питанием подростков.

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