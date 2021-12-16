В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины, где ранее утвердили сезонное меню для питания в детских садах, дали рекомендации, какие сладости будут полезны для детей в день святого Николая.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины в четверг, 16 декабря.

В ЦОЗ дали родителям маленьких украинцев следующие советы:

Замените шоколад на конфеты из пастилы из натурального сока, без сахара.

Вместо сахарных леденцов, подарите любые сухофрукты без добавления сахара.

Пакетированный сок или газированные сладкие напитки лучше заменить натуральным морсом или ягодно-фруктовым чаем.

Избегайте обработанной и жареной пищи, например пончиков, бисквитов, пирожков, печенья, крекеров, вафель.

Лучше всего порадовать детей свежими фруктами - яблоками, мандаринами, хурмой, или замороженными или консервированными фруктами в соке.

В ЦОЗ добавили, что если вы все-таки будете дарить сладкое, убедитесь, что продукт имеет низкое содержание сахара.

В ЦОЗ пояснили, что сахар может стать причиной нарушения обмена веществ и угрозой развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, сладкое является наиболее распространенной причиной кариеса зубов.

В ЦОЗ дали рекомендации, чем заменить шоколад и конфеты для детей. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал родителям, как правильно учить ребенка есть полезную пищу. По его словам, нужно начинать приучать малыша к правильной еде постепенно. Для этого нужно добавлять небольшие кусочки полезных овощей в суп или другие блюда, со временем увеличивая их количество.

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