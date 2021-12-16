81-летний итальянец несколькими выстрелами убил 67-летнюю украинку, ухаживающую за его сестрой.

Об этом сообщает издание ANSA.

По данным World Today News, трагедия произошла 15 декабря в небольшом итальянском городке Торре-Аннунсиата.

Бывший учитель математики в местном лицее, ныне пенсионер Пеллегрино Рейбальди стрелял в украинку из личного именного оружия. Мария - так звали женщину - умерла на месте еще до приезда полиции и врачей.

По словам знакомых Марии, у женщины долгое время были плохие отношения с Пеллегрино. У мужчины был дурной характер, он часто ссорился с украинкой по любому поводу, иногда даже бил ее.

"Соседи часто слышали в этой квартире драки… Иногда они даже стучали в двери, чтобы успокоить старика и помочь Марии. Он устраивал скандалы из-за разных мелочей. Да и часто ссорились с соседями", - сообщила знакомая Марии.

В полиции итальянец заявил, что недоволен тем, как Мария ухаживала за его сестрой, а также считает, что она якобы брала у него деньги.

Мария много лет жила в Италии, а до этого ухаживала за другими пожилыми людьми. У нее остались две дочери, которые тоже переехали жить на Апеннинский полуостров. Все, кто знал Марию, отзываются о ней как о хорошей и порядочной женщине.

Ранее "Страна" сообщала, что в итальянском городе Кастельфранко ди Сотто, в провинции Пиза в одном из коттеджей была найдена мертвой 29-летняя украинка Кристина Новак. Женщина пропала еще в ноябре прошлого года. Экспертиза показала, что смерть наступила от огнестрельного ранения.

Также мы писали, что в Италии нашли мертвой украинку, которая работала сиделкой и уже 20 лет жила в этой стране. Тело 58-летней женщины обнаружили в устье реки Тибр неподалеку от Рима. Правоохранителям не сразу удалось установить личность погибшей, ведь тело разложилось.