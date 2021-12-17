Умерла Лусия Ириарт - вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Женщине было 99 лет. Сеньора Ириарт умерла у себя дома в окружении семьи.

Об этом сообщила в Twitter Карина Пиночет - внучка Лусии Ирирарт.

"Моя любимая бабушка скончалась в возрасте 99 лет в окружении семьи и близких. Оставила огромный след в наших сердцах. Она отдала свою жизнь служению чилийцам, и история знает, как ценить его великий труд и её работу для нашей любимой страны. Покойся с миром", говорится в сообщении.

Сообщалось, что у нее были проблемы с легкими. Последнее время вдова Пиночета находилась под следствием по обвинению в хищении бюджетных средств. Ее подозревали в незаконной продаже имущества, переданного государством в дар фонду CEMA, который она же и возглавляла с 1973 по август 2016 года.

С Пиночетом Ириарт познакомилась в 1941 году. Она пробыла первой леди Чили с 1974 по 1990 год будучи супругой президента страны Аугусто Пиночета.

Она также стала ближайшим советником мужа и именно она оказывала серьезное влияние на Пиночета в том числе и при принятии им политических решений.

Считается, что именно она подтолкнула мужа к решению предать президента Чили Сальвадора Альенде и присоединиться к госперевороту в 1973 году и организовать государственный переворот 11 сентября 1973 года.

Аугусто Пиночет умер в 2006 году на 92-м году жизни, находясь под домашним арестом. Его подозревали в убийствах политических оппонентов и коррупции, однако до суда бывший диктатор Чили не дожил.

Только по официальным данным, за годы диктатуры в Чили были убиты по политическим мотивам или пропали без вести более 3,2 тысячи человек, свыше 37 тысяч подверглись пыткам.