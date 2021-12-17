В Италии 15 декабря задержали мужчину, 13 лет притворявшегося слепым ради получения от государства пособия. С 2008 года ему выплатили не менее 170 000 евро (192 тысячи долларов).

Об этом казусе пишет Daily Mail.

В 2008 году аферист смог убедить власти, что полностью ослеп в результате врожденной травмы.

Подозрения лже-слепец из Палермо (Сицилия) вызвал спустя десять лет, в 2018 году, когда решил продлить свои водительские права. Поэтому полицейские установили за ним слежку.

Во время наблюдения за его автомобилем правоохранители стали свидетелями того, как мужчина вел машину, одновременно набирая номер на телефоне и рассматривая витрины магазинов. Также его замечали гуляющим по оживленному торговому центру и обучающим дочь ездить на велосипеде. В довершение всего 40-летнего мошенника один раз засекли на скутере, к тому же без шлема.

Этот человек был уже известен властям: его приговаривали к тюремному заключению сроком почти на 15 лет за участие в группе, устраивавшей фальшивые дорожно-транспортные происшествия с целью получения страховых выплат. Из-за проблем с законом его даже прозвали Берлускони в честь бывшего премьер-министра Италии, у которого тоже был криминальный шлейф.

Сейчас мошенник находится под домашним арестом.

Его случай не единственны в Италии. Как писала "Страна", весной полиция поймала там за рулем авто пенсионера, который десять лет притворялся слепым.

А в Испании женщина 30 лет выдавала себя за слепую, чтобы ее не доставали родные.