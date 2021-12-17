В Ростовской области задержали члена группировки М.К.У. ("Маньяки. Культ убийц"), который готовил нападение на журналиста, "освещавшего украинскую тематику".

"Исполнитель задержан, изъяты компоненты бомб", - говорится в сообщении

Об этом со ссылкой на информацию ФСБ сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале в пятницу, 17 декабря.

Напомним, М.К.У. - националистическая группировка, которая, по заявлениям ФСБ, курируется из Украины. О деятельности группировки "Страна" подробно писала в отдельном материале.

Ранее мы писали, что российские силовики заявили о задержании, как они сформулировали, "сторонников украинской неонацистской группы М.К.У." в Воронеже. Сообщалось, что при обысках была изъята экстремистская литература, в том числе книга Адольфа Гитлера "Моя борьба", символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях.

Также сообщали, что позже в России сообщили о задержании еще одной группы членов М.К.У. которые занимались подготовками терактов и массовых убийств. У них изъяли нацистские материалы и инструкции по изготовлению бомб и огнестрельного оружия.