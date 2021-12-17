Парламент Австрии одобрил закон, который позволит хроническим или неизлечимо больным людям делать выбор касаемо собственной смерти при строго определенных обстоятельствах.

Об этом сообщает Associated Press (AP).

Новым законом предусмотрено, что с 2022 года люди, которые тяжело больны хронически или у которых нет шансов на выздоровление, смогут заявить о своей воле к смерти, что отчасти похоже на завещание жизни. Однако данное право не распространяется на несовершеннолетних граждан, чтобы исключить шанс потенциальных злоупотреблений.

Взрослые, которые хотят покончить с собой, должны будут подтвердить свой диагноз и осознанность принятия собственных решений. После диагностики, человек может отправиться к юристу или нотариусу, чтобы официально утвердить формальные моменты суицида.

После этого они смогут получить смертельные лекарства в аптеке. Названия аптек, которые предоставляют лекарства, не будут разглашаться публично, а будут раскрыты только юристам и нотариусам, которые получат уведомление.

Между тем, активная помощь самоубийцам останется вне закона. В настоящее время Уголовный кодекс Австрии гласит, что любой, кто "побуждает другого человека убить себя или помогает ему в этом", подлежит тюремному заключению на срок от шести месяцев до пяти лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Бельгии впервые в мире применили эвтаназию к смертельно больному ребенку. По словам главы Национальной комиссии по эвтаназии Вима Дистелманса, у ребенка была последняя стадия смертельной болезни.

Также мы писали, что Испания стала шестой страной мира и четвертой в Европе, где легализовали эвтаназию. Согласно принятому закону, для разрешения на эвтаназию человек должен "страдать тяжелой и неизлечимой болезнью или серьезным, хроническим и недееспособным состоянием, которое вызывает невыносимые страдания".