В Австрии узаконили право тяжелобольных граждан на эвтаназию
Парламент Австрии одобрил закон, который позволит хроническим или неизлечимо больным людям делать выбор касаемо собственной смерти при строго определенных обстоятельствах.
Об этом сообщает Associated Press (AP).
Новым законом предусмотрено, что с 2022 года люди, которые тяжело больны хронически или у которых нет шансов на выздоровление, смогут заявить о своей воле к смерти, что отчасти похоже на завещание жизни. Однако данное право не распространяется на несовершеннолетних граждан, чтобы исключить шанс потенциальных злоупотреблений.
Взрослые, которые хотят покончить с собой, должны будут подтвердить свой диагноз и осознанность принятия собственных решений. После диагностики, человек может отправиться к юристу или нотариусу, чтобы официально утвердить формальные моменты суицида.
После этого они смогут получить смертельные лекарства в аптеке. Названия аптек, которые предоставляют лекарства, не будут разглашаться публично, а будут раскрыты только юристам и нотариусам, которые получат уведомление.
Между тем, активная помощь самоубийцам останется вне закона. В настоящее время Уголовный кодекс Австрии гласит, что любой, кто "побуждает другого человека убить себя или помогает ему в этом", подлежит тюремному заключению на срок от шести месяцев до пяти лет.
Ранее "Страна" сообщала, что в Бельгии впервые в мире применили эвтаназию к смертельно больному ребенку. По словам главы Национальной комиссии по эвтаназии Вима Дистелманса, у ребенка была последняя стадия смертельной болезни.
Также мы писали, что Испания стала шестой страной мира и четвертой в Европе, где легализовали эвтаназию. Согласно принятому закону, для разрешения на эвтаназию человек должен "страдать тяжелой и неизлечимой болезнью или серьезным, хроническим и недееспособным состоянием, которое вызывает невыносимые страдания".