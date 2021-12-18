Тренер по фигурному катанию и судья из Ледникового периода попала в московскую больницу
Заслуженный тренер Российской Федерации по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в одной из больниц Москвы уже порядка недели.
Об этом сообщает издание "Матч ТВ" в пятницу, 17 декабря.
Татьяне Тарасовой стало плохо на съемках шоу "Ледниковый период", после чего возникла потребность в госпитализации. О том, что конкретно ее беспокоит, а также сколько еще тренер по фигурному катанию пробудет в медицинском учреждении, в настоящее время не сообщается.
По данным издания, представитель Тарасовой заявила, что с Татьяной Анатольевной "всё в порядке".
Сама же Татьяна Тарасова в своем Instagram поблагодарила поклонников за поддержку и теплые пожелания.
"Друзья мои, вижу, читаю ваши теплые пожелания, добрые слова. Спасибо всем большое за поддержку и любовь", - написала тренер в своем Instagram.
Тарасова обратилась к поклонникам. Источник: Instagram/Татьяна Тарасова
Ранее "Страна" сообщала, что на чемпионате мира 2021 года по фигурному катанию, который проходил в шведском Стокгольме, впервые в истории все три призовые места выиграли фигуристки из России.
Также мы писали, что на чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме россиянка Александра Трусова попыталась показать самую сложную программу в истории фигурного катания.
В произвольной программе спортсменка заявила пять четверных прыжков: она исполнила четверные флип, лутц в каскаде с тройным тулупом, тулуп в каскаде с тройным сальховом с ошибкой и упала на четверных сальхове и лутце. За свой прокат Трусова получила 152,38 балла. До Трусовой никто из спортсменок не исполнял в произвольной программе пять четверных прыжков.