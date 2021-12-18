Инцидент произошел на съемках фильма "Не смотрите наверх", на которые актер Леонардо Ди Каприо приехал со своими собаками. Хаски одна за другой прыгнули в ледяное озеро, а голливудской звезде пришлось самостоятельно отправиться на помощь своим питомцам.

Об этом говорится в выпуске шоу Around the Table, в котором обсуждали съемочный процесс фильма.

В выпуске режиссер фильма Адам Маккей и актеры Ди Каприо, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Дженнифер Лоуренс и Тайлер Перри обсуждали премьеру и съемочный процесс фильма "Не смотрите наверх". Тогда Маккей вспомнил один из, по его словам, самых смешных моментов на съемках, который связан с Ди Каприо и его двумя Хаски, которых он взял из приюта. Питомцы жили на период съемок с Ди Каприо и Джоной Хиллом.

Однажды одна из собак случайно упала в озеро, и голливудский актер прыгнул за ней, чтобы спасти любимца. Как только одна хаски была спасена, вторая решила последовать их примеру.

"Вторая собака начала вылизывать ту, что тонула, и так мы все оказались в озере. Они живут в Калифорнии и не знают, что такое замерзшее озеро", - объяснил Ди Каприо поведение собак.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Леонардо Ди Каприо и еще более 150 человек, включая коллегу артиста по цеху Натали Портман и основателя Amazon Джеффа Безоса, подписали открытое письмо к президенту США Джо Байдену. В нем главу Белого дома призывают отреагировать на проблему изменения климата