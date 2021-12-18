Леонардо Ди Каприо спас своих тонущих собак из ледяного озера
Инцидент произошел на съемках фильма "Не смотрите наверх", на которые актер Леонардо Ди Каприо приехал со своими собаками. Хаски одна за другой прыгнули в ледяное озеро, а голливудской звезде пришлось самостоятельно отправиться на помощь своим питомцам.
Об этом говорится в выпуске шоу Around the Table, в котором обсуждали съемочный процесс фильма.
В выпуске режиссер фильма Адам Маккей и актеры Ди Каприо, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Дженнифер Лоуренс и Тайлер Перри обсуждали премьеру и съемочный процесс фильма "Не смотрите наверх". Тогда Маккей вспомнил один из, по его словам, самых смешных моментов на съемках, который связан с Ди Каприо и его двумя Хаски, которых он взял из приюта. Питомцы жили на период съемок с Ди Каприо и Джоной Хиллом.
Однажды одна из собак случайно упала в озеро, и голливудский актер прыгнул за ней, чтобы спасти любимца. Как только одна хаски была спасена, вторая решила последовать их примеру.
"Вторая собака начала вылизывать ту, что тонула, и так мы все оказались в озере. Они живут в Калифорнии и не знают, что такое замерзшее озеро", - объяснил Ди Каприо поведение собак.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Леонардо Ди Каприо и еще более 150 человек, включая коллегу артиста по цеху Натали Портман и основателя Amazon Джеффа Безоса, подписали открытое письмо к президенту США Джо Байдену. В нем главу Белого дома призывают отреагировать на проблему изменения климата