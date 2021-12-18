Украина заняла восьмую строку в рейтинге стран мира по количеству эмигрантов. Всего в этом году страну покинули 600 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Обмудсмена Украины в Facebook.

По данным ООН, общая часть мигрантов от всех жителей планеты составляет 3,5%. Большинство из них приходятся на Индию, Мексику и Китай. В основном, люди бегут в такие страны: США, Германия, Саудовская Аравия, Россия, Великобританию, ОАЭ, Францию, Канаду, Австралию и Италию.

"По количеству международных мигрантов украинского происхождения Украина занимает 8-е место", - говорится в сообщении.

Напомим, ранее портал Opendatabot уточнил, что за 10 месяцев этого года за границу выехали 600 тысяч украинцев. Данный показатель является наиболее большим за последние 11 лет.

"Всего с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины", - говорится в тексте сообщения.

Также уточняется, что до конца года показатель может вырасти до 3,3 млн человек.

Напомним, по состоянию на 1 октября за рубежом задержаны 11 968 украинцев, из них 6 202 гражданина осуждены за совершение различного рода преступлений.

Ранее "Страна" сообщала, что в Беларуси задержали украинца, который пытался вывезти старинные книги, марки и монеты.