Вице-президент США Камала Харрис разозлилась после вопроса ведущего Charlamagne Tha God (настоящее имя Ленард Ларри Маккелви) о "настоящем президенте" американского государства.

Об этом сообщает издание The Hill.

Ведущий после нескольких оговорок главы Белого дома Джо Байдена, назвавшего Харрис президентом, в шутку поинтересовался, кто же на самом деле занимает высший пост в государстве.

"Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет", - отреагировала Харрис на повышенных тонах. При этом было видно, что она не на шутку раздражена и даже зла.

После этого Харрис еще раз повторила, что американским лидером является Джо Байден, и начала активно жестикулировать.

Политик добавила, что она - вице-президент, и ее зовут Камала Харрис.

Затем она принялась нахваливать достижения администрации Байдена.

"На самом деле, поскольку мы находимся у власти, мы делаем такие вещи, как налоговая скидка на детей, которая сократит бедность чернокожих детей на 50 процентов... Давайте не будем отрицать то влияние, которое мы оказали", - произнесла Харрис.

Камала Харрис разозлилась на ведущего за вопрос о настоящем президенте США. Источник: YouTube

Напомним, что 18 марта во время выступления перед камерами Джо Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом. При этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он даже не заметил своей ошибки.

Также мы писали, что Белый дом опроверг сообщения американской прессы о растущем напряжении между президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что Камалу Харрис уличали в том, что она проводит телефонные беседы с мировыми лидерами вместо президента США.