Компания "Укрзализныця" временно ограничила работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве, в связи с поступившим сообщением о "заминировании".

Об этом сообщает в Facebook в воскресенье, 19 декабря, пресс-служба "Укрзализныци".

По данным пресс-службы компании, все сотрудники и пассажиры вокзала эвакуированы.

В настоящее время объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В пресс-службе "Укрзализныци" добавили, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров производится через прилегающие к центральному зданию переходы.

В Киеве ограничена работа железнодорожных вокзалов. Источник: Facebook/Укрзализныця

Ранее "Страна" сообщала, что 15 октября во Львове из-за звонка неизвестного о минировании пришлось эвакуировать две сотни человек из местного железнодорожного вокзала. Львовская полиция задержала злоумышленника, ему грозит 6-летний тюремный срок.

Также мы писали, что в Деснянском районе города Киева полиция задержала мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании общежития на Лесном проспекте. Полицейские приехали на вызов о минировании, а спустя час обнаружили лжеминера. Выяснилось, что он в это время наблюдал за их работой, отдыхая на остановке общественного транспорта.