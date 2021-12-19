Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о хищении более 20 миллионов рублей (около 7 миллионов гривен) из кассы банка в российском Ачинске.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в воскресенье, 19 декабря, со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирины Волк краевому главку ГУМВД.

"В ходе расследования резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации, следователем МО МВД России "Ачинский" Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки", - сказала Волк.

Представитель МВД России добавила, что мужа арестованной кассирши заключили под стражу на месяц и 21 день.

Напомним, что в начале декабря в полицию поступило сообщение, что из банка пропала крупная сумма денег, в том числе в иностранной валюте. Подозрение пало на сотрудницу финансового учреждения, которая исчезла в тот же день. По версии следствия, она похитила 15 млн рублей, 49,5 тысяч долларов и 49,2 тысяч евро.

Женщину объявили в розыск. Оперативники отработали родственные и другие связи подозреваемой. Выяснилось, что ее мать, которая изначально сообщала о пропаже дочери, на самом деле знает, где она находится.

"Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", – отмечается в сообщении краевого главка ГУМВД.

Сейчас подозреваемая находится в отделе полиции в Ачинске, с ней работают сотрудники ОВД. В отношении нее возбуждено дело по статье "Присвоение или растрата", которая предполагает до 10 лет лишения свободы.

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