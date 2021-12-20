В Украине накануне католического Рождества, которое отмечается 25 декабря, снова началась кампания за отмену православной даты - 7 января. То есть за переход с юлианского на григорианский календарь.

Откровенно агрессивный пропагандистский ролик об этом сняли недавно во Львове усилиями "Украинской галицкой партии". А на днях глава ПЦУ Епифаний, чья церковь празднует рождество 7 января, заявил, что постепенно нужно переходить на декабрь.

Но отвел для этого срок в десять лет. То есть, по сути, предложил надолго забыть о Рождестве по новому стилю.

Тем не менее кампания за то, чтобы "праздновать Рождество со всем миром", проводится в Украине каждый год. Хотя, согласно социологическим опросам, сами украинцы подавляющим большинством отмечают праздник 7 января.

Активизировались эти процессы после того, как Порошенко в 2017-м сделал 25 декабря государственным выходным днем и уравновесил его с рождественским седьмым января.

"Страна" разобралась, почему, несмотря на все усилия, не удается перевести украинцев на новый стиль Рождества Христова.

Галицкая партия против "русского мира"

На Западной Украине тему переноса Рождества начали поднимать сторонники "Украинской галицкой партии". На их группах в соцсетях появились картинки с призывом переходить на григорианский календарь.

Глава ивано-франковского подразделения "Галицкой партии" Олег Саик рассуждает, что перенос Рождества - вопрос не религиозный и не календарный. А средство отделения от России.

"Мы еще на один шаг отдаляемся от имперского дискурса "тюрьмы народов". И в то же время демонстрируем единство с цивилизованным миром, общность традиций и менталитета", - объяснил он.

Ту же мысль проводит основатель "Галицкой партии" Богдан Панкевич. Он снялся в пропагандистском ролике, где житель Львова "ставит на место" двух русских мужчин, которые празднуют рождество 7 января.

Детально эту историю мы разбирали в материале "Вакцина от русского мира".

То есть в этой компании никто особо не скрывает, что перенос Рождества на декабрь для них имеет не столько религиозный, сколько геополитический смысл и реализация политики "прочь от Москвы".

Иными словами, большой христианский праздник здесь используют в политических целях и для обозначения "врагов". Проще говоря, для разжигания вражды.

Детальнее об этом - в блоге спецкора "Страны" Олеси Медведевой.

Двойственный Епифаний

Впрочем, на официально-церковном уровне сторонники празднования Рождества по григорианскому календарю ничего не говорят о "борьбе с Россией", а напирают на календарные ошибки. Которые, мол, нужно исправлять.

Правда, заявление главы ПЦУ Епифания по этому поводу прозвучало в интервью с красноречивым заголовком: "Когда конец РПЦ в Украине?" (так отдельные медиа называют Украинскую православную церковь).

То есть примерно понятно, что переход на декабрьское рождество - это попытки приблизить "конец РПЦ".

В этом интервью Епифаний заявил, что лично он за 25-е декабря, но, мол, народ не поймет. "Храмы 25-го будут пустыми, а 7-го будут полны", - признал он.

Глава ПЦУ заявил, что нужно "действовать мудро" и вести просветительскую работу, чтобы перейти на новый стиль. Займет это, по его мнению, десять лет.

"Будем прогнозировать, что на протяжении 10 лет. А дальше будем видеть... Мы призваны проводить прежде всего просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку нужно будет исправить", - сказал Епифаний.

Руководитель недавно созданной церкви не впервые высказывает это мнение. Но звучит оно немного странно. Получается, он не согласен с датой Рождества, которую отмечает его же церковь. Но готов с ней мириться лишь потому, что "храмы будут пустыми".

Мешают "неправильные" верующие

Но и Епифаний, и его коллеги из Украинской греко-католической церкви признают, что основная причина Рождества в январе - это желание самих украинцев отмечать в этот день.

Так, например греко-католический епископ из Мельбурна Николай Бычок рассказал на днях в интервью официальному сайту УГКЦ, что даже в Австралии его прихожане отмечают Рождество 7 января. Хотя это и создает для них множество неудобств.

"Все церкви в Австралии идут по юлианскому календарю. Поскольку наша церковь имеет отношение к Украине, ее культуре, а наши родители, дедушки, бабушки празднуют Рождество в этот день, мы хотим с ними объединиться", - объяснил он. И сказал, что это бывает для людей тяжело, потому что там 7 января выходным днем не является.

То есть украинская диаспора за границей, которую сложно обвинить в "поддержке РПЦ", называет празднование по юлианскому календарю частью украинской культуры, а не чем-то привнесенным извне.

Кроме того, есть еще один фактор. И ПЦУ, и УГКЦ неоднократно заявляли, что перейдут на новый календарь только вместе. Значит, этот вопрос может быть как-то увязан с объединением этих конфессий, которое после появления церкви Епифания начало широко обсуждаться.

Но идти этот процесс может годами. А на сегодня главный ограничитель перехода на празднование в декабре - это миряне. По данным опроса группы "Рейтинг", который провели в прошлом январе, 77% респондентов заявили, что отмечают Рождество только 7 января.

Очевидно, что при переходе прямо сейчас на новый стиль, у Епифания отсеется значительная часть консервативной паствы. Более того - она может пополнить ряды УПЦ, которая как раз не подвергает сомнению традиционное для украинцев январское Рождество.

Когда родился Иисус

Дата рождения основоположника христианства точно никому не известна. В Библии она не указана. А ученые выдвигают разные версии, которые помогают лишь приблизительно предположить, что это было за время.

И евангельские церкви в этом смысле поступили достаточно просто - сделали Рождество точкой отсчета нового летоисчисления и поместили этот праздник, соответственно, в начало года.

Поэтому разница между юлианским и григорианским календарями - это не разница в дате рождения Иисуса Христа. А несоответствие между тем, как видели летоисчисление в Римской империи, а затем в папском средневековом Риме.

То есть речь идет не об установление точной даты рождения Христа, а о разнице в календарях. И связанных с ними традиций - восточно-православной, к которой относится Украина, и западноевропейской.