Сегодня в Одессе, 20 декабря, гражданка Украины угнала прогулочную яхту "Черная жемчужина", которая стояла на зимней швартовке у пирса. Яхта используется для катания туристов и задекорирована под "пиратскую" шхуну.

Угонщицей стала 26-летняя жительница Одессы. Яхту удалось вернуть к пирсу лишь после вмешательства патрульной полиции и береговой охраны, которые сняли и задержали злоумышленницу прямо на борту прогулочной яхты.

Кроме того, воровка во время угона умудрилась отчалить и стукнуть судно о пирс. К счастью, яхта осталась на плаву.

Ранее "Страна" сообщала, что пираты захватили судно в Гвинейском заливе Атлантического океана и похитили шесть человек из состава экипажа. Другие детали преступления, а также принадлежность судна не указываются.

Также мы писали, что марте этого года пираты напали на танкер "Davide B", который плыл у берегов Бенина в Гвинейском заливе. В результате были захвачены в плен пятнадцать членов экипажа, среди которых есть украинцы.