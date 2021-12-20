Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого в прошлом году задержали по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, внес залог и вышел на свободу.

Об этом сообщила дочь Леонида Старицкого Екатерина на своей странице в Facebook.

По ее словам, Кожара внес залог (сумма которого была уменьшена до семи миллионов гривен) и вышел на свободу, при этом условия его домашнего ареста на данный момент неизвестны.

"Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия. И да, скоро будет два года как длится судебные разбирательства. Апелляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора не приняли", - написала она.





Напомним, в феврале прошлого года Сергея Старицкий обнаружили мертвым с пулевым ранением в доме его друга, экс-главы МИД Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области. По словам очевидцев, в тот вечер Кожара принимал гостей, среди которых был и бизнесмен. Версия, которую озвучили сразу после трагедии - самоубийство.

Но уже в марте того же года по подозрению в умышленном убийстве задержали Кожару. Согласно версии следствия, у Кожары и Старицкого возник личный конфликт. Они подрались, потом Кожара пошел за пистолетом. Сначала он ударил Старицкого пистолетом по голове, а потом выстрелил в него.