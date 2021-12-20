В Кропивницком в первый день праздничной зимней ярмарки возле городского совета из рождественского вертепа украли корову и ягненка, в связи с чем городской голова Андрей Райкович попросил усилить охрану.

Об этом сообщает "Точка доступа".

"В первый день ярмарки украли ягненок и корову. Он же нa шaшлык не подходит! Прошу усилить контроль. Обращаюсь к руководству полиции, я прошу - выдвиньте дополнительные дежурные группы, где необходимо. Плохо, что отменили наказание - 15 суток. Было бы кому город убрать", - сказал Андрей Райкович.

Напомним, это не первый раз, когда в Украине что-то крадут из рождественских вертепов. Например, в 2018 году в Луцке на глазах у всего города украли дрова из рождественского вертепа у главной елки города на проспекте Свободы. "Самооборона" задержала компанию, уже когда они клали поленья в свой автомобиль. Пока на вызов ехали патрульные, один парень открыл багажник авто и выбросил дрова.

Также "Страна" сообщала, что в 2017 году в центре Львова мужчина стащил из рождественского вертепа перед ратушей ясли с Иисусом. Во время обыска подъезда, где исчез мужчина с фигурой Иисуса, нашли декорацию и в конце концов вернули ее на место.