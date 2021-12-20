С начала года численность населения Украины сократилась на 317,4 тысяч человек и по состоянию на 1 ноября 2021 года составила 41 270,9 тысяч человек.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины.

Напомним, что в период с января по октябрь текущего года по данным Госстата умерло 562 137 человек. При этом в октябре-2021 общая смертность в Украине выросла на 25,8%, если сравнивать с октябрем прошедшего года.

В Украине сократилось количество населения более чем на 317 тысяч человек. Источник: данные Госстата Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН спрогнозировали сокращение населения Украины до 35 миллионов к 2050 году. В ООН считают, что чтобы Украина стала демографически устойчивой страной, ей необходима широкомасштабная и комплексная стратегия.

По данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинских работников. Почти половина из них занята в низкоквалифицированных видах деятельности, для которых они имеют высокую квалификацию. Также увеличивается рост количества украинских студентов за рубежом и отток профессиональных кадров.

Также мы писали, что рождаемость в Украине за годы с Майдана упала на 40% и продолжает катастрофически снижаться. Все идет к тому, что в 2021 году она поставит новый антирекорд за все годы независимости.