После проверки жительницы Одессы, которая угнала прогулочную яхту "Черная жемчужина" и врезалась на ней в пирс, правоохранители выяснили, что женщина находилась в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает в Facebook в понедельник, 20 декабря, полиция Одесской области.

"Сегодня на линию 102 поступило сообщение о похищении яхты у морского вокзала. Заявитель рассказал, что пришел на причал, где оставил свое транспортное средство и обнаружил его отсутствие. Обследуя прилегающую территорию, патрульные вместе с береговой охраной обнаружили малое судно, совершившее наезд на бетонное ограждение в море. На яхте находилась 25-летняя гражданка с явными признаками наркотического опьянения. Женщина рассказала инспекторам, что на судне пыталась попасть в Николаев", - говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранителей, во время проверки злоумышленницы через базы данных МВД стало известно, что она находится в розыске.

Также на женщину дважды в течение года составляли административные материалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

На гражданку составили административные протоколы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали злоумышленницу следователям.

Угонщица "Черной жемчужины" оказалась под действием наркотиков. Источник: Facebook/полиция Одесской области

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