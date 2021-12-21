В Харькове лиса напала на пьяного сторожа, охранявшего склады с зерном. Мужчина случайно снял все это на видео. Он был настолько нетрезв и испуган нападением рыжей хищницы, что не смог четко описать ситуацию.

Видео происшествия опубликовал Telegram-канал "Всевидящее Око".

На кадрах видео можно заметить, как к сторожу подбежала лиса и пыталась его укусить.

Мужчина отбивался от рыжей хищницы и отогнал животное. Лиса убежала, а сторож ей в след кричал угрозы. Речь мужчины была несвязной, он с трудом выговаривал слова.

В комментариях в Telegram пользователи пошутили, что лиса решила "закодировать" сторожа. Некоторые предположили, что в нападении виноват сам мужчина. Возможно, житель Харькова пытался испугать лису или чем-то в нее бросал, из-за чего она и могла на него наброситься.

Также пользователи предполагают, что хищница якобы больна бешенством.

"Пришла не белка, а лиса", "вот и закодировался мужик", "нам смешно, а ему теперь бешенство лечить", "сам виноват, она мышей ловила на складе", "лисы первыми не нападают", - написали комментаторы.

В Харькове пьяного сторожа попыталась укусить лиса. Источник: Telegram/Всевидящее око

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