Американская стриминговая платформа HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", приуроченного к юбилею первого фильма.

Видео трейлера спецвыпуска опубликовал сервис YouTube.



Спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" расскажет историю создания фильма с помощью новых интервью и бесед с актерами.

Зрители отправятся в путешествие от первого лица по одной из самых любимых кинофраншиз всех времен.

Спецвыпуск по Гарри Поттеру покажут на HBO Max 1 января 2022 года.

В специальном эпизоде примут участие Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие главных героев в серии фильмов о Гарри Поттере.

Вышел официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что американский писатель Стивен Кинг рассказал о ссоре с автором саги о Гарри Поттере из-за трансгендеров.

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