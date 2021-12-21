Девушка белорусского оппозиционера Романа Протасевича гражданка РФ София Сапега, которую задержали после принудительной посадки самолета в Минске, написала прошение о помиловании на имя президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Sputnik Беларусь" со ссылкой на слова отчима девушки Сергея Дудича.

"Софья написала прошение о помиловании на имя президента Беларуси. Мы надеемся на возможный благоприятный исход дела", – сказал Дудич.

Стоит отметить, что следствие предъявило Софии обвинение сразу по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси. Среди прочего, ее обвиняют в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных организованной группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия.

Напомним, в мае София Сапега и Роман Протасевич летели из Афин в Вильнюс, но их самолет совершил принудительную посадку в Минске, после чего обоих задержали. Это вызвало широкий общественный резонанс, многие страны закрыли небо для белорусских авиакомпаний и ввели санкции.

В июне стало известно, что Сапегу и Протасевича отпустили под домашний арест.