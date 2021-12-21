Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), который еще в 2020 году открыл дело против "Roshen", оштрафовал группу компаний, связанных с кондитерским бизнесом экс-президента Украины Петра Порошенко, на общую сумму 283,63 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ во вторник, 21 декабря.

Штраф бизнесу Порошенко вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.

В АМКУ рассказали, что нарушения заключались в следующем:

в необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года;

в установлении в течение 2018-2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

По результатам полуторагодичного рассмотрения дела АМКУ установил, что в 2018-2020 годах группа компаний в составе "Днепровского КПК", "Интеркорна" и "Интерстарч Украина" была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим участником рынка с долями 65,49% (в 2018 году), 93,86% (в 2019 году) и 79,75% (в 2020 году).

"Группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику направленную на поддержание собственного монопольного положения", – говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Единственными конкурентами группы компаний "Рошен" в течение 2018-2020 годов были импортеры "со сравнительно небольшими долями".

Также группа является единственным производителем крахмала кукурузного на территории Украины с долями 74,26% (в 2018 году) и 96,79% (в 2019 году).

"Кроме того, учитывая, что ответчик имеет замкнутый цикл производства товаров – от выращивания кукурузы до производства кондитерских изделий – за счет эффекта масштаба "КК "Рошен" мог получать существенные конкурентные преимущества", – добавили в АМКУ.

Ранее "Страна" сообщала, что Антимонопольный комитет Украины наложил на предприятия из группы ДТЭК Рината Ахметова штраф в полмиллиарда гривен. Это произошло после того, как АМКУ признал, что некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Минэнергетики и угольной промышленности синхронно повышали цены в 2016-2019 годах.

Также мы писали, что АМКУ оштрафовал топливные компании группы "Приват" на рекордные 4,7 миллиарда гривен.