Киево-Святошинский районный суд Киевской области обязал бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару после внесения 2,7 млн гривен залога носить электронный браслет, а также сдать загранпаспорт.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на материалы суда во вторник, 21 декабря.

Своим решением 30 ноября суд продлил арест Леонида Кожары, однако снизил альтернативный залог с 7 млн гривен до 2,7 млн гривен.

После внесения залога Кожара обязывается:

прибывать в суд по первому требованию;

не отлучаться из населенного пункта, где он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения прокурора или суда;

сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с потерпевшими, свидетелями и экспертами по делу;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Таким образом, суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей бывшему министру иностранных дел без альтернативы залога.

Ранее "Страна" сообщала, что в феврале прошлого года бизнесмена и руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого обнаружили мертвым с пулевым ранением в доме его друга, экс-главы МИД Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области. По словам очевидцев, в тот вечер Кожара принимал гостей, среди которых был и бизнесмен. Версия, которую озвучили сразу после трагедии - самоубийство.

Но уже в марте того же года по подозрению в умышленном убийстве задержали Кожару. Согласно версии следствия, у Кожары и Старицкого возник личный конфликт. Они подрались, потом Кожара пошел за пистолетом. Сначала он ударил Старицкого пистолетом по голове, а потом выстрелил в него.

Также мы писали, что жена экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары получила подозрение по факту предоставления заведомо ложных свидетельских показаний в деле об убийстве Сергея Старицкого, в котором подозревается ее муж.