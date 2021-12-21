Обвиняемый в убийстве друга бывший глава МИД Кожара сдаст загранпаспорт и будет носить электронный браслет
Киево-Святошинский районный суд Киевской области обязал бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару после внесения 2,7 млн гривен залога носить электронный браслет, а также сдать загранпаспорт.
Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на материалы суда во вторник, 21 декабря.
Своим решением 30 ноября суд продлил арест Леонида Кожары, однако снизил альтернативный залог с 7 млн гривен до 2,7 млн гривен.
После внесения залога Кожара обязывается:
- прибывать в суд по первому требованию;
- не отлучаться из населенного пункта, где он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения прокурора или суда;
- сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с потерпевшими, свидетелями и экспертами по делу;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Таким образом, суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей бывшему министру иностранных дел без альтернативы залога.
Ранее "Страна" сообщала, что в феврале прошлого года бизнесмена и руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого обнаружили мертвым с пулевым ранением в доме его друга, экс-главы МИД Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области. По словам очевидцев, в тот вечер Кожара принимал гостей, среди которых был и бизнесмен. Версия, которую озвучили сразу после трагедии - самоубийство.
Но уже в марте того же года по подозрению в умышленном убийстве задержали Кожару. Согласно версии следствия, у Кожары и Старицкого возник личный конфликт. Они подрались, потом Кожара пошел за пистолетом. Сначала он ударил Старицкого пистолетом по голове, а потом выстрелил в него.
Также мы писали, что жена экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары получила подозрение по факту предоставления заведомо ложных свидетельских показаний в деле об убийстве Сергея Старицкого, в котором подозревается ее муж.