Пресненский суд Москвы постановил, что вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова должна отдать свою квартиру на Пресненской набережной в Москве старшим детям. По мнению певицы, за этим иском стоит ее бывший муж Владимир Тюрин.

Также Максакова заявляет, что боится расправы со стороны Тюрина. Она даже решила обратиться к Владимиру Путину с просьбой о защите, пишет News.ru.

Так, недавно суд первой инстанции решил, что она должна отдать квартиру на Пресненской набережной в Москве своим старшим детям — 14-летней Людмиле и 17-летнему Илье. Максакова на заседание суда не явилась. По ее словам, она живет в Украине и не хочет приезжать в Москву из-за страха перед Тюриным. Между тем, по ее мнению, именно он стоит за намерением отсудить ее единственное жилье.

"Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо — летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет — осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и её", - сказала Мария Максакова.

Максакова заявляет, что вместе с адвокатами попытается отстоять квартиру в суде высшей инстанции.

Отметим, что Мария Максакова и Владимир Тюрин после развода судятся уже несколько лет. Через суд Тюрин смог заполучить деньги от бывшей жены за оскорбления (Максакова сейчас хочет пойти в апелляцию). Изначально он требовал 5 миллионов рублей за моральный вред. Однако суд распорядился так, что Марии Максаковой нужно выплатить только 120 тысяч. Запрета называть себя "вором в законе", о котором Тюрин также просил в своем иске, он так и не добился. Однако суд обязал Максакова опровергнуть такие утверждения относительно Тюрина: "мало того, что Тюрин украл у меня офис отца, так он еще руками детей вознамерился украсть у меня квартиру" и "я от него сбежала по той причине, что он меня уже просто калечить стал, у меня были сломаны ребра, вывихнута челюсть".



Сейчас Максакова решила обратиться к Владимиру Путину с просьбой защитить её от бывшего мужа.

По ее мнению, это возможно сделать при помощи закона. Певица попросила президента РФ дать распоряжение о доработке ст. 210 прим.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии" - Ред.), так как в настоящее время, считает Максакова, "статья носит декларативный характер". По ее словам, если она будет доработана по поручению президента — это "луч надежды" не только для нее, но и для многих других людей.

"Я как человек, получивший также юридическое образование, понимаю, что если статья из "декларативной" станет "рабочей", это позволит привлечь к ответственности по закону многих, кто заслужил наказание, но остаётся безнаказанным, продолжает жить, круша жизни чужие", - сказала она.

Отметим, что Генпрокуратура ранее выступала с версией, что убийство Дениса Вороненкова в 2017 году организовал бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин. Однако затем Максакова отвергла эту версию.

Напомним, "Страна" писала о том, что в начале года вдова убитого в Киеве Вороненкова Мария Максакова тайно вернулась в Россию из Украины.

Также мы писали о том, что уехавшая в Москву Мария Максакова говорила "Стране", что планирует вернуться в Украину.

Мы публиковали интервью с Максаковой, которая рассказала о целях своей поездки.