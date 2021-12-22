В Украине продолжается газовая лихорадка. На Украинской энергетической бирже на аукцион 22 декабря "Нафтогаз Трейдинг" вышел с новым рекордным ценником - 73,2 тысячи гривен за тысячу кубов. Это больше, чем на 10 тысяч выше вчерашней цены, которая уже казалась невообразимой.

Формально логика действий НАКа понятна - внутренний ценник просто пересчитывают по формуле импортного паритета, которая включает котировки газа на голландской бирже TTF, стоимость транспортировки, налоги и маржу "Нафтогаза".

Но, во -первых, реально газ по такой цене Украина не покупает. По-сути, НАК продает с баснословными накрутками газ отечественной добычи по 4 гривны за куб и прошлогодний импорт, закупленный еще по 80 долларов за тысячу кубов, - отмечает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Во-вторых, в Европе цена на газ после взлета во вторник, 21 декабря и утром в среду, 22 декабря до 2200 -2230 долларов за тысячу кубов после обеда упал на 12%, до 1848 долларов. Но НАК свои ценники почему-то не откорректировал.

В дальнейшем же, по словам Рябцева, газ может еще больше подорожать. Ране озвучивались прогнозы о газе по 3 -3,5 тысяч долларов за тысячу кубов.

"Поскольку на биржах много спекуляций, потолка цены нет. В пересчете по формуле импортного паритета, у нас газ может быть и по 100 и по 150 гривен", - говорит Рябцев.

Промышленники от новых ценников в шоке. "Тепличный бизнес точно не выживет при таком газе. Комбинат «Тепличный» новый урожай огурцов не закладывал. По помидорам будут сеять, если переведут площадки на отопление дизелем, так дешевле", - рассказал нам глава Ассоциации "Теплицы Украины" Алексей Чайка.

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, из-за дорогого газа сильно подорожают продукты питания, в структуре себестоимости которых газовая составляющая может достигать 20%.

"Но это еще не все. В апреле заканчиваются годовые контракты на газ у населения. Будет или цена по рынку, но это вряд ли. Или новая фиксированная цена. Обсуждается тариф 16 гривен за куб вместо нынешних 7,96 гривен. Это значит резко вырастут платежки, и на субсидии нужно будет не 39 млрд, которые предусмотрели в бюджете на следующий год, а не меньше 100 млрд", - говорит Пендзин.

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Дороже 70, а будет под 100

На Украинской энергетической бирже на 22 декабря "Нафтогаз Трейдинг" выставил несколько лотов. Ресурс декабря этого года в объеме 50 тысяч кубов предлагался пятью лотами по 10 тысячу кубов по стартовой цене 73200 гривен за тысячу кубов.

По такое же цене предлагались лоты по 50 тысяч кубов (всего 19 лотов) и по 100 тысяч кубов (10 лотов).

Были лоты и еще дороже. Скажем, 20 лотов по 50 тысяч кубов на условиях отсрочки платежа на 10 дней и со сроками поставки с 29 по 31 декабря выставлялись по 73524 гривен за тысячу кубов. Ресурс января 2022 года предлагался по 72270 гривен за тысячу кубов, а с отсрочкой платежа - по 73566 гривен.

И это при том, что еще в понедельник "Нафтогаз Трейдинг" просил по 53-59 гривен за куб, во вторник - чуть дороже 60-62 гривен за куб. В среду же рост сразу на 10-12 гривен с куба.

Интересно, что предложения других продавцов были дешевле. К примеру, "Макком Групп" заявился по 59900 гривен за тысячу кубов. Правда, объемы небольшие - 5 лотов по 31 тысяче кубов каждый.

ООО "Рожнятиннефть" вышло на аукцион с газом по 60 тысяч гривен за тысячу кубов, но объемы тоже небольшие - 4 лота по 25 тысяч кубов.

То есть, основные объемы у "Нафтогаза" и он сейчас вовсю пользуется своим монопольным положением на рынке.

"Нафтогаз" пересчитывает ценники по формуле импортного паритета с учетом накруткой, доставки и налогов. В итоге, у нас получается дороже чем в Европе на споте. А так как там ценник подскочил выше 2,2 тысяч, мы получили больше 70 тысяч на внутреннем рынке", - говорит Рябцев.

Но в на бирже TTF сегодня уже был откат по ценам - они просели на 12% по сравнению со вчерашним максимумом. Январский фьючерс подешевел почти на 4%. Частично это связано с фиксацией прибыли спекулянтами, но в большей степени - с разворотом танкеров со сжиженным газом из Азии в сторону европы, где на ресурсе сейчас можно заработать больше. Впрочем, эксперты считают снижение цен временным, по всем прогнозам, они и дальше будут расти. Но примечателен сам факт - пока "Нафтогаз Трейдинг" ценники вслед за европейскими биржами, не снизил, хотя любое подорожание газа в Европе отражается на внутренних ценах моментально.

Учитывая, что Европе прочат газ до 3 тысяч долларов за тысячу кубов, цены в Украине также будут и дальше расти. "Верхней планки нет. Может быть 100 гривен за куб и больше. Хотя с января в Европе цены могут просесть. По долгосрочным контрактам, где учитывается биржевой коэффициент, компании имеют право менять объемы поставок каждый месяц. И, если они затребуют больше газа в начале года, биржи могут отреагировать", - предположил Рябцев.

Пендзин говорит, что высокие цены на газ сохранятся в течение первого полугодия 2022 года, так как Германия дала понять, что к тому времени проблема с сертификацией "Северного потока-2" не будет решена.

"Если газ немного и просядет, то даже не до тысячи долларов за тысячу кубов. Может быть 1,5 тысячи даже после окончания отопительного сезона", - говорит Пендзин.

Что будет с платежками и ценами

Но пока ценник на пике, и отечественный бизнес просто в панике.

"На самом деле большинство коммерческих клиентов пока берут газ не по 72-73 гривны, а в среднем по 48-55 гривен за куб. Но биржевые коттировки - это, безусловно, маркер для продавцов газа, планка, на которую они будут равняться. Но уже даже по нынешний ценникам газ для бизнеса - золотой. Многие предприятий уже начинают сокращать производство. С нового года пойдет рост цена на все продукты питания, ведь доля газа там до 10-20%. При нынешний ценах газ в структуре себестоимости многих продуктов займет уже 50% и больше. При таком раскладе бизнесу проще закрыться", - говорит Пендзин.

По словам Алексея Чайки, многие тепличники даже не закладывали новый урожай огурцов - невыгодно даже при газ по 40 гривен за куб, не говоря уже о 73. "Будем есть импортные огурцы, в том числе, российские. По томатам пока думаем, теплицы, которые успеют перейти на отопление дизельным топливом, может и отсеются", - говорит Чайка.

Хлебопеки и сахарозаводчики просили у властей газ по льготным ценам. Но пока никаких "скидок" пищевикам не дают. "Не исключаю, что если в следующем году сильно взлетят цены на продукты, Кабмин может вернуться к теме госрегулирования, по крайней мере, на социальные продукты. Иначе рейтингам конец", - говорит Пендзин.

Не менее острый вопрос - по тарифам для населения. "Понятно, что по 70 гривен за куб никто платить не будет - тарифный майдан попросту снесет власть. Но и 7,96 не будет. Обсуждается ценник в 16 гривен за куб для населения. И 160 млрд компенсации НАКу из бюджета. Но даже при 16 гривнах за куб платежка вырастет и станет неподъемной для многих семей. Вместо 3,5 млн домохозяйств на субсидии будет претендовать уже 7 млн, а самих субсидий нужно будет не 39 млрд, как заложено в бюджете на 2022 год, а не менее 100 млрд", - говорит Пендзин.











