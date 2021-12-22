Бывший президент США Дональд Трамп не стал прекращать уголовное преследование экс-сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена и журналиста Джулиана Ассанжа, поскольку решил, что суд сможет разобраться.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на интервью Трампа.

"С одной стороны, это вроде шпионская история происходит, а с другой - у тебя кто-то, кто разоблачил реальную коррупцию. У меня было ощущение, я не скажу, о котором из них, но у меня было ощущение в отношение одного сильнее, чем в отношении другого", - заявил экс-президент.

Он заявил, что мог бы помиловать Сноудена и Ассанжа, но "были люди по обеим сторонам проблемы, хорошие люди" и некие плохие люди на одной стороне.

"Но я решил, пусть действие продолжается, пусть суд разберется. И я думаю, суд это и делает", - сказал он.

Трамп напомнил, что ряд вещей в контексте шпионажа вышли на свет, и это "отбросило нас назад и повредило нам тем, что они сделали". Также он рассказал, что те, кто преследовал Ассанжа и Сноудена, нацелился и на самого Трампа.

Напомним, в 2013 году, когда Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки за людьми в интернете сотрудниками американских и британских спецслужб. После этого в США ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сам он бежал в Гонконг, а затем - в РФ.

Также сообщалось, что Высокий суд Лондона 10 декабря разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.