В четверг, 23 декабря, во Львовском районном совете подрались депутат от партии "Свобода" Богдан Федун и депутат от "Самопомощи", бронзовый олимпийский призер по карате Станислав Горуна.

Видео инцидента впервые появилось на Ютуб-канале "Еugen D". Подробности драки выяснило издание Zaxid.net.

На видео 27-летний "свободовец" хватает за руку 32-летнего члена "Самопомощи", затем пытается нанести удар головой, но не может. После этого противники уже схватываются более жестко и в итоге спортсмен укладывает Федуна на пол.

В это время другие депутаты пытаются остановить драку призывами: "Ребята, да вы что, с ума сошли?!" и "Гов-гов-гов!"

Горуна рассказал СМИ, что конфликт произошел сразу после заседания сессии райсовета. когда Федун его словесно оскорбил, а затем набросился с кулаками.

"Он начал кричать, что я вата. Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк". Он начал меня обижать и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто свалил его на землю", – изложил ход событий спортсмен.

Федун тоже прокомментировал драку сайту "Вголос".

"Ребята провели большую работу по поиску разной информации. Стало известно о его сотрудничестве с российскими спортсменами. Он проводил совместные семинары с клубом "Союз", который подчиняется федерации каратэ. Глава клуба полностью поддерживает российские власти и приветствует Путина. Это логично, потому что он гражданин России. Но не логично, что есть куча юношей и девушек 18 или 19 лет, которые уехали", - несколько туманно пояснил своим мотивы "свободовец".

Затем заявил, что случившееся – "глупая провокация со стороны Стаса".

"Собственно, ветераны имели к нему много вопросов относительно поездок в Россию. Он долго не ходил на сессии, вероятно танцы ему гораздо важнее, чем та работа, которую доверила ему община. Его не было на четырех последних сессиях. На одной из них приходили ветераны, чтобы с ним пообщаться. С ним хотели пообщаться, нормально ли ему быть ватником, защищать ватников и нивелировать своими действиями продолжающуюся войну", - сказал Федун.

По его словам, каратист подошел к нему сам и принялся провоцировать "разными глупыми вопросами".

"Я ему сказал, что он ватник и мне все с ним понятно, и было бы хорошо, если бы он пришел на следующую сессию... В отличие от него я в Россию не ездил тренировать местную молодежь, которая идет в российскую армию. Вместо этого я поехал на восток. Соответственно, провел с ним беседу", – сказал Федун.

Богдан Федун стал депутатом впервые, до этого официально был безработным и председателем львовской организации всеукраинской общественной организации "Сокол", участвовал в АТО в составе добровольческого подразделения "Карпатская сечь".

Бронзовый медалист Олимпиады в Токио Горуна известен тем, что публично выступил в защиту другого бронзового призера Игр Ярославы Магучих, сфотографировавшейся вместе с соперницей-россиянкой. Видимо, на этом основании националисты и причислили его к "вате".

Также каратист осенью участвовал в популярном ТВ-шоу "Танцы со звёздами", о чем обмолвился Федун.