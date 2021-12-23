Кабмин 23 декабря начался необычно - дети из организации "Пласт" принесли на заседание правительства вифлеемский огонь и спели рождественские колядки. Напомним: близится католическое Рождество (25 декабря), хотя большинство украинцев празднуют его по старому календарю - 7 января.

После чего Кабмин пошел уже по традиционному сценарию - отчет по коронавирусной статистике, призыв вакцинироваться и обещание за это по тысяче гривен.

Что касается повестки дня, то в ней сегодня было немало документов, имплементирующих в отечественное законодательство европейский нормы - на это подписалась Украина в Соглашении об Ассоциации с ЕС.

Разбирались, что принял Кабмин 23 декабря.

Водка из картофеля и подорожание алкоголя

Кабмин предлагает классифицировать спиртные напитки, которые производятся в стране.

Законопроект на эту тему согласовало правительство. В пояснительной записке указано, что в нем в отечественное законодательство имплементируются европейские нормы.

К примеру, спиртный напитком смогут называть напиток с содержанием этилового спирта не ниже 15%, полученный путем дистиляции продуктов природного бложения без добавления ароматичных пищевых ингредиентов, смешивания разных спиртных напитков и пр. Для яичного ликера сделали послабления - 14% спирта.

Также прописали требования к спирту. Он должен быть получен из сельскохозяйственной продукции, иметь крепость от 96%, не иметь лишнего привкуса, содержать не более 0,005 грамм альдегидов и пр.

Категории спиртных напитков следующие:

Ром - с крепостью от 37,5%, полученный путем дистилляции продукта спиртового брожения патоки или сиропа. Добавки спирта и цвета (за исключением карамели) запрещаются, а подсластителей должно быть не более 20 грамм на литр готового продукта.

Виски - крепость от 40%, получен путем дистилляции сусла злаков, выдержан не менее трех лет в деревянных бочках емкость/ до 700 литров. Добавки спирта и ароматизация запрещены.

Зерновой спиртной напиток - крепость от 35%, полученный из злаков. Допускается добавление сахара, но не больше 10 грамм на литр. Такой напиток можно называть зерновым бренди.

Винный спиртной напиток - напиток с содержанием спирта от 37,5%, полученный путем дистилляции виноградного вина, Сахара - не больше 20 грамм на литр.

Бренди - напиток крепостью от 36%, полученный с винного спиртного напитка с минимальной выдержкой от 6 месяцев.

Прописаны также требования к фруктовым спиртным напиткам, изюмному бренди, сидра, медового спиртного напитка.

Отдельно есть определение водки - спиртной напиток крепостью от 37,5%, произведенный из этилового спирта, полученного путем дистилляции дрожжевого брожения картофеля или злаков. Если водка произведена из чего-нибудь другого, это нужно указывать на этикетке.

Если напиток не соответствуете критериям для разных категорий, его можно будет называть просто "спиртной напиток".

Добавили важный пункт, касающийся географически защищенных названий. Называть "левые" напитки ими запрещено, нельзя будет даже использовать слова "подобный", "тип", "стиль". То есть, спиртное "типа французского шампанского" будет вне закона. Штраф за нарушение - 200% стоимости партии товара и конфискация продукции.

С 1 января 2026 года период выдержки напитка будет определяться возрастом самого "молодого" спирта в купаже.

Останутся ли после принятия этого закона украинские ром, виски или бренди на магазинных полках или же все станет просто безликими "спиртными напитками" - вопрос открытый.

Но, несомненно, ужесточение требований к спиртному будет способствовать росту цен.

"Отжим" имущества на местах

Кабмин согласовал новый законопроект, который прописывает управление местной коммунальной собственностью.

К примеру, предлагается ввести понятие совместной коммунальной собственности - которой владеют две и более территориальных общин.

Общинам будет принадлежать право на движимое и недвижимое имущество, землю, доходы местных бюджетов и другие средства, природные ресурсы, предприятия, учреждения, а также деньги, полученные от их отчуждения.

Наследство, признано судом "ничейным", будет переходить в собственность общин, причем, если в него входит недвижимость, расположенная в другом населенном пункте, то право на нее также получит община по месту открытия наследства. В действующем законодательстве этого пункта нет. Как и пункта о том, что территориальная община может иметь коммунальную собственность за пределами своей территории.

Отдельно прописали, что территориальная община может быть основателем коммерческих субъектов хозяйствования.

Местные власти после соответствующего референдума могут обратиться к собственнику имущества с предложением о его бесплатной передаче или продаже, если объект может быть использован для коммунально - бытовых или социально-культурных потребностей общины. Достаточно спорный пункт, фактически позволяющий "отжимать" имущество на местах.

Защита интеллектуальной собственности

Кабмин согласовал законопроект о внесении изменений в законодательство о защите интеллектуальной собственности. Цель - имплементация условий Соглашения об Ассоциации с ЕС.

В частности, предлагается внести изменения в закон об информации касательно возможности истребования судом информации о происхождении и сети распространения товаров и услуг, нарушающих право интеллектуальной собственности.

Также суды смогут вносить запреты (или взимать денежные взыскания) относительно посредников, чьи услуги использовались ответчиком.

Кроме того, разработают принципы компенсации правовладельцу интеллектуальной собственности имущественного вреда.

Как будут платить за энергоэффективность

В Украине изменится законодательство, касающееся энергоэффективности зданий. Соотвествующий проект согласовал Кабмин.

В частности, сократят количество процедур, необходимых для реализации мер по энергоэффективности, проекты разрешат воплощать в жизнь частично. Упростят создание ОСМД.

Планируется внедрить систему энергетического менеджмента строений - специальные комиссии будут определять насколько строения отвечают критериям по энергоэффективности.

Отдельно прописали полномочия наблюдательного совета Фонда энергоэффективности. В проекте указано, что члены набсовета выполняют работу на платной основе согласно договору. Набсовет будет согласовывать привлечение юридических и физаческих лиц по аутсорсингу для предоставления товаров и работ.

Интересно, что Фонд энергоэффективности сможет компенсировать затраты на модернизацию помещений не сразу, а поэтапно. Такую возможность прописали в новом проекте. Кроме того, выполнение программ будут верифицировать. То есть, сначала собственник здания должен вложить в работы, а деньги ему вернут как-нибудь потом, если решат, что они были потрачены эффективно.

У местных властей заберут сточные воды

Правительство одобрило еще один законопроект - о водоотводе сточных вод населенных пунктов.

Главное изменения - из действующего законодательства предлагается исключить многие нормы, позволяющие регулировать водоотвод на местном уровне.

К примеру, убрали норму, по которой местные органы самоуправления могут утверждать правила приема сточных вод в систему водоотвода, определять наиболее уязвимые зоны. Также вычеркнули пункт, в котором прописано, что для населенных пунктов с количество жителей больше 2 тысяч централизованный водоотвод является обязательным и пункт о размере оплаты за сточные воды.

При этом расширили полномочия государственного контроля. Контролеры смогут более активно проводить плановые и внеплановые проверки, в том числе, по обращению юридических и физических лиц.

Упорядочит ли это систему водоотвода в стране - пока вопрос. Но то, что на местах проблему уже не смогут держать под пристальным контролем - факт.

Карьерный лифт для чиновников

Кабмин прописал, как госслужащие будут делать карьеру.

В законопроекте, который согласовало правительство, прописано, что чиновника категории "А" могут один раз оставаться на должности на повторный срок - без увольнения и прохождения повторного конкурса.

Чиновники категорий "Б" и "В", победившие в конкурсах, должны обязательно назначаться на "выигранную" должность.

Для госслужащих упростили продвижение по карьерной лестнице - их могут переводить на более высокие должности в рамках одной категории в течение года, но только если претенденты получат отличную оценку по итогам ежегодного оценивания.

Также будут создавать кандидатские и кадровые резервы - в них попадут соискатели, которые успешно пройдут отбор, но не станут победителями конкурсов.

Отдельный пункт - о делегировании полномочий по утверждению должностных инструкций госорганам, включая Офис президента и секретариат Кабмина. Другими словами, в ОП смогут прописывать что и как должны делать чиновники в разных министерствах и ведомствах.

Из контрактов на госслужбу обещают исключить "лишние" и "никчемные" положения, которые "невозможно реализовать".

Чиновникам грозит и усиление контроля - за повторное совершение дисциплинарных нарушений будут наказывать по схеме - выговор- признание служебного несоотвествия -увольнение.

Реестр выбросов

В Украине будет создан Реестр выбросов и переноса загрязнителей. Законопроект на эту тему согласовал Кабмин.

Как сказано в пояснительной записке, такой реестр позволит государству отслеживать выбросы, определять приоритеты по сокращению потенциально опасных выбросов. Данные реестра будут использоваться для оценки риска здоровью людей и внешней среды.

В правительстве считают, что реестр поспособствует снижению уровня выбросов во многих секторах экономики.

Понятно, что создание нового национального реестра потребует денег. Но в бюджете расходы на эти цели не предусмотрены. Как говорится в пояснительной записке, создавать реестр будут за счет «других источников, не запрещенных законодательством». Не исключено, что это будут взносы от самих же «загрязнителей», что чревато для бизнеса дополнительной финансовой нагрузкой.

До 16,8 тысяч за срубленное дерево, 75 гривен - за гриб

Кабмин своим постановлением утвердил таксы, по которым будут определять размер вреда для природно-заповедного фонда от незаконных рубок или повреждения деревьев и растительности, уничтожение газонов и клумб, несанкционированной заготовки сена или выпаса скота, сбора лекарственных растений, ягод и грибов без специальных разрешений, охоты, проезда транспорта, самовольного захвата земли и пр.

К примеру, за дерево, срубленное в степной зоне придется платить от 257 гривен до почти 18,3 тысяч, в зависимости от диаметра. В других зонах такса - от 227 до 16,8 тысяч. Каждый незаконно поврежденный курс оценили в 227-683 гривны.

За повреждение растительности возрастом до 5 лет придется платить от 182,3 до 227,8 тысяч из расчета на гектар площади. А если возраст растений больше - от 227,8 до 273,4 тысяч.

Повреждение газонов Кабмин оценил в 198-320 гривен за квадратный метр. Клумбы тарифицировали в зависимости от сортов цветов. Куст пионов - 168 гривен, другие цветы - 91 гривна за одно растение.

Самовольная заготовка сена обойдется от 11,4 тысяч до более чем 50 тысяч из расчета на гектар территории. Выпас скота - от 251 до 754 гривен (в зависимости от вида животных).

За повреждение водорослей придется заплатить от 75 до 415 гривен из расчета за килограмм массы в зависимости от вида.

Выжигание сухой водно-болотной растительности будет стоить нарушителю до 7,6 тысяч гривен за гектар.

Информация для грибников - один гриб, срезанный без разрешения будет стоить 75 гривен.

Сбор лечебных трав - 30 гривен за цветок, ягод - 378 гривен за килограмм, орехов - 1154 гривен за килограмм.

За несанкционированную охоту таксы посерьезнее. К примеру, олень европейский будет стоить браконьеру почти 45, 6 тысяч, кабан - 30,4 тысячи, бобер - около 8 тысяч, лисица - 7,2 тысячи и т.д.

Рыбалка без разрешения в зависимости от улова обойдется от 83 гривен за одного карася до почти 12,5 тысяч за гибрид осетровых рыб.

Даже за уничтожение жабы-ропухи придется заплатить 130 гривен, озерные жабы дешевле - 14 гривен за одну особь. Раздавленного жука-гноевика оценили в 22 гривны, богомола - в 58 гривен.

Коммунальная база данных

Кабмин планирует создать в Украине единую информационно-аналитическую систему по жилищно-коммунальным услугам «Пространство ЖКХ». На сегодняшнем заседании принято решение о межведомственной рабочей группе, которая займется этим вопросом.

В системе будет собрана информация по услугам и тарифам со всей страны. Как указано в пояснительной записке, это обеспечит сбор и обработку данных, необходимых для анализа текущего состояния в сфере ЖКХ и формирования государственной политики в этой отрасли.

"В частности, требует улучшения взаимодействие с предприятиями в сфере централизованного теплоснабжения", - говорится в пояснительной записке.

Украинцы через такую базу смогут проверять данные по потребленным услугам, платить за них онлайн, жаловаться на качество и др.

О том, как такая коммунальная база данных может повлиять на качество услуг и тарифы в документе не говорится.

Главный по "Энергоатому"

Кабмин внес важные изменения в законодательные акты по государственной компании "Энергоатом". Речь идет фактически о передаче "Энергоатома" под контроль ее президента. В частности, в постановление Кабмина "О создании НАЭК "Энергоатом" добавили следующий пункт: "Установить, что управление хозяйственной деятельностью компании осуществляет президент. Президент компании назначается на должность и увольняется Кабинетом министров". Ранее управление "Энергоатомом" не было настолько единоличным. Помимо президента, прямое влияние на хозяйственную деятельность имел первый вице-президент и вице-президенты. А высшим органом управления было правление.

Фактически такие изменения означают установление полного контроля правительства над "Энергоатомом" через "своего" президента компании.

Также новые полномочия, касающиеся "Энергоатома", получает Минэкономики. В частности, оно будет назначать аудит, контролировать проведение инвентаризации имущества, решать вопросы по активам, которые временно не используются.

Кабмин перебрал на себя функции и по управлению Лисичанской ТЭЦ, которую ранее курировало Минэнерго. По решению судов эта ТЭЦ признана банкротом еще с 2012 года, не раз менялись арбитражные управляющие. Но, понятно, что оперативного управления предприятием фактически нет.

Меньше льготных кредитов

Кабмин внес изменения в свое постановление по Государственному фонду содействия молодежному жилищному строительству.

Корректировки касаются льготных кредитов на жилье.

В частности, прописали, что первоочерёдное право на такие кредиты имеют граждане, которые принимали участие в АТО. Но только при условии, что на них распространяется действие законов "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" и "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Для других атошников - кредиты на общем основании.

На сегодня список претендентов на льготные кредиты шире. Кроме участников АТО, в него входят члены их семей, граждане, получивший инвалидность или ухудшение здоровья вследствие акций протеста 2014 года и члены семей погибший майдановцев.

Исключен также пункт, в котором прописано, что граждане, получившие отказ в кредите из-за недостаточной платежеспособности, включаются в резервные списки.

Причина сокращений и урезаний лежит на поверхности - у Фонда не хватает денег. "Учитывая ограниченность финансирования, предлагается внести изменения в Порядок и установить равные права на получение долгосрочного льготного кредита как для участников АТО, внутренне перемещенных лиц, так и для других категорий молодежи", - отмечается в пояснительной записке.

Поддержку фермеров привязали к урожаю

Разрекламированную государственную поддержку фермеров пересмотрели. Кабмин своим постановлением изменил подходы к распределению средств по регионам.

Теперь будут учитывать объемы производства в фермерских хозяйствах (в ценах за последние три года) и урожай на один гектар. Половину средств распределят по первому критерию, половину - по второму.

Другими словами, чтобы получить помощь от государства мало быть просто фермером, нужно еще и доказать эффективность своего хозяйства..

При этом размер поддержки фермерского хозяйства увеличили - до миллиона гривен.

Напомним: по Бюджетной декларации на 2022-2024 годы на помощь фермерам предусмотрено 4,5 млрд в год.

Как будет работать Госгеокадастр

С подачи Минагрополитики Кабмин утвердил также новые требований к Госгеокадастру. К примеру, теперь он должен предоставлять данные по ограничению по использованию земли со ссылкой на основании чего эти ограничения введены. Еще один пункт - о предоставлении данных об имущественных правах на земельные участки, недра и др.

При этом требование о выдаче выводов о согласовании информации по землеустройству вычеркнули.

Появился также новый пункт о том, как должна храниться информация в Госгеокадастре. Прописали раздельное хранение с обязательным созданием резервных копий.

В Госгеокадастро будет вносится следующая информация по земле: наименование территориальной общины, определение границ ее территории, графическое изображение территории, площадь земель, обозначение смежных территорий и их собственников, решения об установлении границ территорий общин.

Минангрополитики также получит контроль над Аграрным фондом.

Возле аэродромов запретили строить

На территории, которая вплотную подходит к аэродромам, запретят вести любую деятельность. Соответствующее постановление принял Кабмин. Сейчас размещать объекты на такой территории можно, но по согласованию с эксплуатантами аэродрома и властями.

В пояснительной записке указано, что ограничения должны обеспечить свободное от препятствий воздушное пространство для безопасного маневрирования воздушных суден.

Повышение командировочных для чиновников

Госслужащим повысили размер командировочных в заграничных поездках. В новом постановлении Кабмина прописаны конкретные суммы, в зависимости от страны.

К примеру, ранее суточные при командировке в Австралию составляли 35 долларов, сейчас - 56. Командировочные для тех, кто уезжает в Австрию увеличили с 45 до 80 долларов в сутки, Азербайджан - с 25 до 40 долларов, Бельгию - с 50 до 80 долларов, Великобританию и Китай - с 50 до 80 долларов, Россию - с 37 до 59 долларов и т.д.

Командировочные по-новому будут платить уже с 1 января 2022 года.

Деньги за "Пакет малыша" можно будет получить до 2023 года

Кабмин внес несколько изменений в свое постановление по "Пакету малыша"

В частности:

Пилотный проект по монетизации "Пакета малыша" (то есть, возможность получения денег вместо пакета), который должен был закончится в этом году, продлили еще на два года - до 31 декабря 2023 года. В список товаров, которые можно покупать за денежную компенсацию внесли детские ванночки для купания (в нем уже есть одежда для детей, игрушки, подгузники, средства гигиены и др.). Иностранцы, которые постоянно живут в Украине, могут обратиться за денежной компенсацией не позже, чем за три месяца до окончания срока действия документов на временное проживание. Претенденты на компенсации могут подать заявку и документы по почте и получить компенсацию через "Дию" Не нужно будет предъявлять справку о том, что вы не получили пакет малыша в роддоме

Безвиз на Сейшелы

Кабмин прождолжает расширять список государств, с которыми подписываются соглашения о взаимной отмене визовых требований.

На этот раз претендент на безвиз - Сейшельские острова.

Украинцы, по одностороннему решению Сейшел, уже сейчас могут ездить на острова в краткосрочные поездки до 90 дней без виз.

Но вот граждане Сейшел, въезжая в Украину, обязаны оформлять электронные визы.

Теперь это требование снимается - граждане обеих стран могут ездить без виз на 90 дней пребывания в течение 180 дней в год.

Поставщик последней надежды по электроэнергии

Поставщик последней надежды по электроэнергии - компания "Укринтерэнерго" - останется в этом статусе еще на год. Соответствующее решение принял Кабмин.

Напомним: В ПОН передаются должники или те, кто потерял своего поставщика электричества. По газу Поставщиком последней надежды является «Нафтогаз»

План по энергоэффективности

Кабмин должен был утвердить Национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года. Но его сняли до следующего заседания правительства.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас Украина считается крайне энерго не эффективным государоством. Уровень энергоемкости нашего ВВП в 2,7 раз выше чем в Польше, и в 3,3 раза, чем в Германии. Если брать все страны мира, то и тут мы в первых рядах - вдвое не эффективнее среднего мирового показателя.

По новому плану, к 2030 году планируется сокращение потребления энергоносителей на 17,1-22,3%.

Что в самом плане?

Прописано, как будет меняться энергопотребление. К примеру, предусмотрено снижение использование топлива тепловой генерацией с 33,7 млн тонн нефтяного эквивалента в год до 32,8 млн тонн.

Производство энергии тепловой генерацией также упадет - с 11,6 млн тонн до 11 млн.

Вместе с тем, теплоэлектроцентрали, наоборот, будут наращивать производство тепла - с 2,7 млн тонн до 3,6 млн к 2030 году. По электроэнергии для них также повысили планы - с 1,2 млн в 2019 году до 1,8 млн к 2030 году.

Интересно, что для промышленности по потреблению энергии прогнозируется рост, тогда как для домохозяйств - сокращение. Пояснение можно найти в специальной таблице. С 2021 года прогнозируется сокращение численности населения на 0,5%. К 2030 году украинцев будет 39,8 млн, при том, что сейчас нас 41,7 млн. То есть, минус почти 2 млн человек.

По промышленности прописана активизация мероприятий по энергоэффективности. Ожидается, что почти 440 больших предприятий вложат не менее чем по 100 тысяч евро в такие программы. Также станут внедрять программу энергоэффективности зданий.