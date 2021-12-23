Сегодня, 23 декабря, в Кропивницком девочка провалилась на пруду под лед. Ее спас врач и общественно-политический деятель Константин Яринич - он быстро сориентировался и вытащил ребенка из воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел около двух часов дня. В гимназию новейших технологий обучения прибежала школьница и рассказала, что девочка провалилась под лед на пруду.

В это время в учебном заведении находился Константин Яринич, который сумел быстро сориентироваться, попросил веревки и бросился спасать ребенка. В это время сотрудники гимназии вызвали службы экстренного реагирования.

Мужчина разделся и пополз по льду вытаскивать пятиклассницу, прибывшие спасатели помогли ему вытащить ребенка на берег. После этого девочку согрели в гимназии, а прибывшие на место событий медики транспортировали ее в удовлетворительном состоянии в детскую областную больницу.

Напомним, весной киевлянин спас девушку, которая провалилась под лед.

Также "Страна" сообщала, что на Прикарпатье две девушки провалились под лед, спасая собаку.