Мужчина пополз к ребенку по льду. Фото: kr.dsns.gov.ua

Сегодня, 23 декабря, в Кропивницком девочка провалилась на пруду под лед. Ее спас врач и общественно-политический деятель Константин Яринич - он быстро сориентировался и вытащил ребенка из воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел около двух часов дня. В гимназию новейших технологий обучения прибежала школьница и рассказала, что девочка провалилась под лед на пруду.

В это время в учебном заведении находился Константин Яринич, который сумел быстро сориентироваться, попросил веревки и бросился спасать ребенка. В это время сотрудники гимназии вызвали службы экстренного реагирования. 

Мужчина спас ребенка. Скриншот из сообщения ГСЧС

Мужчина разделся и пополз по льду вытаскивать пятиклассницу, прибывшие спасатели помогли ему вытащить ребенка на берег. После этого девочку согрели в гимназии, а прибывшие на место событий медики транспортировали ее в удовлетворительном состоянии в детскую областную больницу.

Мужчина спас ребенка. Скриншот из сообщения ГСЧС

Напомним, весной киевлянин спас девушку, которая провалилась под лед.

Также "Страна" сообщала, что на Прикарпатье две девушки провалились под лед, спасая собаку.

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