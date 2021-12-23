Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила нелегальный вывоз из Украины партии одного из самых дорогих в мире металлов. Речь идет об осмии: его стоимость в 30 раз превышает цену золота.

Об этом сообщает в Facebook СБУ в четверг, 23 декабря.

Двое граждан Украины пытались незаконно переправить 10,05 граммов металла в одну из соседних стран.

Осмий при стандартных условиях представляет собой блестящий серебристо-белый с голубоватым отливом металл. Он относится к платиновым металлам. Наряду с иридием обладает наибольшей плотностью среди всех простых веществ. Согласно теоретическим расчётам, его плотность даже выше, чем у иридия.

Рыночная стоимость осмия составляет до 200 тысяч долларов за один грамм.

Высокая стоимость осмия вызвана ограниченным количеством. Поскольку его мало в природе, а добыча дорогая, то рынок реагирует соответственно. Если сравнивать с золотом, то это будут тысячи тонн золота против нескольких десятков килограммов добычи. На мировом рынке золото в 7.5 раз дешевле.

Такие цифры говорят о непопулярности материала для широкого употребления. Основную роль в применении этого тяжёлого металла в сплавах играет прочность. Изделия становятся невероятно износоустойчивы за счет добавления совсем небольших порций металла в состав.

Служба безопасности Украины инициировала проведение экспертизы по установлению всех обстоятельств правонарушения.

СБУ пресекла вывоз осмия за пределы страны. Источник: Facebook/СБУ

Ранее "Страна" сообщала, что в Волынской области украинец пытался ввезти контрабандой 10 кило золотых и серебряных украшений.

Также мы писали, что киевские таможенники изъяли цепочку с крестиком, украшенные сотнями бриллиантов и рубинов, которую задекларировали как б/у бижутерию стоимостью чуть больше двух тысяч гривен. При этом реальная стоимость ювелирного изделия составляет более 160 тысяч гривен.