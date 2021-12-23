Окружной административный суд Киева (ОАСК) зарегистрировал иск жительницы Кривого Рога к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба киевского суда в четверг, 23 декабря.

В заявлении жительница Кривого Рога просит суд признать противоправным и недействительным положения Кодекса газораспределительных систем, которым урегулирован порядок проведения экспертизы ЗСТ и пломб.

В частности, речь идет об обжаловании главы 10 Раздела Х Кодекса газораспределительных систем, утвержденного постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 30.09.2015 № 2494.

По мнению истицы, данная глава нарушает нормы Закона "О защите прав потребителей". Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

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