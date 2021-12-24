В Днепре пожарные ликвидировали пожар в гараже, расположенном на первом этаже жилого двухэтажного дома. Сгорели автомобиль "Тесла" и два мотоцикла.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепра в четверг, 23 декабря.

23 декабря в 10:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании внутри двухэтажного жилого дома по улице Нахимова Центрального района города Днепр.

По вызову были направлены очередные отделения 2-й и 5-й государственных пожарно-спасательных частей 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что огнем было охвачено помещение гаража, расположенного на первом этаже двухэтажного дома, и существует угроза распространения пожара по всей площади дома.

В результате возгорания уничтожены вещи домашнего обихода, автомобиль "Tesla" и два мотоцикла внутри гаража. Повреждена внутренняя облицовка стен в коридоре дома, лестничная клетка, внутренняя и наружная облицовка стен дома.

Общая площадь пожара составила 70 кв. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Возгорание локализовано в 11:32 и ликвидировано в 12:22.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами. К месту вызова были привлечены 23 человека личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления.

В Днепре после пожара сгорела "Тесла" и два мотоцикла. Источник: YouTube

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