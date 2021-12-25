В селе Ховмы Черниговской области ради санитарной вырубки деревьев на кладбище проложили дорогу прямо по могилам. Селяне подозревают, что так поступили, чтобы больше заработать на древесине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

На старой части сельского кладбища теперь разбросаны кресты, разбита ограда, а давние могилы сравняли с землей. Местные жители говорят, что раньше здесь дороги никогда не было, захоронения были друг возле друга, идя между ними, приходилось петлять.

“Здесь могила на могиле – это старое кладбище. Где-то здесь похоронен моего отца брат, но где его могила, теперь неизвестно. Надругались над нашими предками, даже на том свете покоя нет”, - пожаловался один из жителей села.

Жители села посчитали, что техника сравняла с землей участок ориентировочно на триста квадратов. Сколько разрушено могил, можно будет сосчитать, когда с кладбища вывезут все бревна и ветки. Люди говорят, что полсотни – по меньшей мере.

Технику на могилы загнал подрядчик, с которым местная ОТГ заключила соглашение на санитарную вырубку деревьев. С кладбища нужно было убрать тридцать сосен.

Люди подозревают, что деревья не распилили, чтобы на древесине больше заработать. Поскольку длинные стволы вручную с кладбища вынести невозможно, подрядчик воспользовался техникой.

На месте правоохранители обнаружили повреждения на 15-ти могилах – сломанные кресты, поврежденные памятники и ограждения могил. На погребениях находились спиленные ветки деревьев, а также следы колес техники. Также на территории кладбища обнаружены пни и фрагменты спиленных деревьев.

Также по состоянию на данный момент правоохранители установили личность вандала. Им оказался местный предприниматель. Мужчине за разрушение захоронений грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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