Директор "Музея Революции достоинства" Игорь Пошивайло получил за ноябрь 87,5 тысяч гривен вместе с надбавкой за "сложность и напряженность в работе".

Об этом со ссылкой на ответ музея сообщают "Украинские новости".

Должностной оклад Пошивайло составил 38 876 гривен, надбавка за выслугу лет - 11 662 гривны, надбавка за научную степень - 5 831 гривну, надбавка за использование в работе иностранного языка - 3 887 гривен, надбавка за почетное звание - 7 775 гривен, надбавка за сложность и напряженность в работе - 19 438 гривен, индексация зарплаты - 80 гривен.

Сумма средств, начисленная Пошивайло в последнем осеннем месяце, составила 87 551 гривну.

Фактическая сумма, полученная директором музея после удержания налогов и сборов, составила 70 479 гривен.

"Все бы ничего, но Музея Революции достоинства нет. Его даже не начинали еще строить", - комментирует зарплату Пошивайло Telegram-канал "Политика страны".

К слову, "Музей Революции Достоинства" не успев появиться, уже оброс коррупционными скандалами. Три года назад музей попал в поле зрения следственных органов, когда перечислил 150 миллионов на строительство подрядчику, а строительство в итоге так и не началось.

В свое оправдание руководство Музея, а также его тогдашний куратор, а ныне нардеп от партии Порошенко Владимир Вятрович, заявляют, что работы не проводились из-за того, что на землю был наложен арест решением суда.