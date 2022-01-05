Кутья - главное блюдо святого Рождественского вечера. Кутью несут крестным и родственникам, которые живут отдельно. После ужина ее оставляют на столе на всю ночь для усопших предков.

Традиционная кутья готовится из зерен пшеницы. В нее добавляют различные сухофрукты (распаренные и измельченные), вареные фрукты и ягоды, распаренный мак, орехи, изюм, а также всевозможные специи и пряности по вкусу.

Продукты, из которых готовиться кутья, имеют символическое значение.

Зерно является символом начала новой жизни.

Мед - символ здоровья и благополучия.

Мак символизирует достаток в семье.

Чем богаче, то есть вкуснее и сытнее, кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.

Позже кутью стали готовить из риса. Он мягче, быстрее готовится, и детям нравится больше. Предлагаем вам два варианта рождественского лакомства, приготовленного традиционным и модернизированным способом.

Рождественская кутья из пшеницы, с маком и орехами:

пшеница - 300 г

мак — 100 г

изюм — 100 г

мед — 2 ст. л

сахар — 100 гр

орехи грецкие — 150 г

Пшеницу лучше выбирать очищенную и шлифованную. Если возьмете не очищенную, ее нужно предварительно залить холодной водой и оставить на 10 часов. После этого варить на малом огне до готовности.

Мак промыть водой, залить кипятком (200 мл), когда он набухнет добавить 100 г сахара и перебить блендером. Если мак проварить, он выделит больше макового молочка и кутья станет нежнее. Промытый изюм также залить кипятком (чтобы вода покрыла изюм). 250 мл воды и 200 г сахара поставить на огонь и сварить сахарный сироп (2 минуты после закипания).

В готовую вареную пшеницу добавить распаренный изюм и мак с сахаром.

Подсушенные орехи измельчить (не очень мелко) и добавить к пшенице с изюмом и маком. Тщательно перемешать. Добавить в кутью мед, перемешать. Выложить рождественскую кутью в порционные пиалки и залить приготовленным сиропом.

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Кутья из риса с миндалем, маком и цукатами:

один стакан риса

100 гр. мака

сахар - 2 ст.л

100 гр. миндаля

100 гр изюма

различные цукаты по вкусу

мед

Сначала промоем и зальем кипятком изюм. Цукаты измельчим ножом. Миндаль обжарим и тоже измельчим. Мак необходимо промыть и проварить около 30 минут. Набухший мак откинуть на дуршлаг, дать полностью стечь и перетереть с сахаром (2 столовые ложки на 100 грамм сухого мака). Мед растворяем в воде (2 ст. л. меда на полстакана воды). Рис отвариваем до готовности и соединяем все ингредиенты. Только учитываем то, что все ингридиенты сладкие - цукаты, мак с сахаром, мед. Их количество регулируем по своему вкусу. В конце все заливаем медовой водой.

Медовую воду можно заменить узваром (компотом из сухофруктов), если у вас аллергия на мед, или вы хотите менее сладкую кутью.

Цукаты можно заменить различными сухофруктами: курага, чернослив. Их тоже предварительно промывают и замачивают в кипятке и нарезают на кусочки. Неизмельченными орехами и сухофруктами украсьте выложенную в пиалу кутью.

Приятного аппетита! С наступающим праздником!

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