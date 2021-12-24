В Раде зарегистрировали проект постановления, согласно которому предлагается сделать 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани

Авторами инициативы стали четверо нардепов от "Европейской солидарности" - Алексей Гончаренко, Олег Синютка, София Федина, Ахтем Чийгоз, а также одна парламентарий от "Голоса" - Соломия Бобровская.

Как пишется в проекте постановления, преступления тоталитарного коммунистического режима против украинского народа происходили не только на территории современной Украины: по результатам преступной политики сталинского режима было уничтожено около миллиона украинцев на территории Северного Кавказа, большинство жертв пришлось на население Кубани – Краснодарского края (ныне России), кроме того, 63,5 тыс. жителей станиц Краснодарского края были принудительно выселены на территорию России и Центральной Азии.

В пояснительной записке отмечается, что принятие предлагаемого проекта постановления станет признанием Украиной на государственном уровне факта принудительного выселения (депортации) украинского населения Кубани в 1932-1933 годах.

Напомним, в октябре 2019 года в Верховной Раде создали межфракционное объединение "КУБАНЬ!", ее лидером стал упомянутый Алексей Гончаренко. Задачей данного объединения объявили "возвращение в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

Уже в декабре того же года Гончаренко объявил о плюсах для Украины в постройке Россией моста в Крым. По его словам, с запуском железнодорожного движения по мосту, Кубань "станет ближе".