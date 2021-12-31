Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022-м годом. Его обращение оказалось очень длинным - более 22 минут.

В своем ролике он перечислил тех, кто, по его мнению, больше других достоин поздравлений в этом году. Это, например, спортсмены. "Украинцы прыгают выше и бегают быстрее", - сказал Зеленский.

Также он поздравил врачей, сделавших миллионы прививок. И других медработников.

Зеленский перечислил писателей, ученых, а затем водителей - "обычных людей, тех, кто просыпается первым и ложится последним".

Все заслуженные украинцы идут по красной дорожке - судя по всему, Мариинского дворца. Показывают то их, то кадры с другими людьми - военными, политзаключенными и так далее.

Далее идут кадры приема, который Зеленский сделал в честь перечисленных выше известных украинцев. Среди них - недавно получивший звезду героя член "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло, который шутил о "костях русскоязычных младенцев". Также присутствовали глава НОК Сергей Бубка, борец Жан Беленюк и многие другие.

В целом конструкция обращения Зеленского - бесконечное перечисление разного рода побед. "Мы дрались с Усиком против Джошуа, мы боролись с Беленюком". Также президент заявил, что каждый, кто видел парад к 30-летию независимости, "тот стал фанатом Украины".

Далее он перешел к тому, что "мы не ждем, что мир решит наши проблемы и вернет наши земли".

Еще одна фраза: "Как мы напугали олигархов! Как они испугались одного закона (речь о законе против олигархов - Ред.)".

Зеленский надеется, что в следующем году украинское военные сфотографируются в Крыму, Донецке и Луганске. В конце он заявил, что пока что "мы не завершили войну на Донбассе".

"К сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!

Я уверен в этом!"

Единственная фраза на русском: "И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте".

Также он пожелал, "чтобы соседи в гости к нам – с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука".

В целом, как всегда у Зеленского - бодрое и перечисление "перемог", театрального представления, "объединяющих" призывов и разного рода метафор.

Если сравнивать с прошлыми новогодними поздравлениями Зеленского - то нынешнее вышло самым затянутым и наиболее банальным из всех.

Никаких оригинальных находок не было и неординарных идей не прозвучало. И, кстати, что примечательно - за столом рядом с Зеленским не было его жены Елены, которая как раз на днях оскандалилась с ценой на скумбрию в 8 гривен.

Но главное - в сегодняшнем видео вообще не говорилось о том, что нужно уважать всех украинцев, независимо от их языка и политических взглядов. Хотя раньше Зеленский делал на этом акцент.

Аналогично раньше Зе целые отрывки своих выступлений говорил по-русски - сегодня же ограничился лишь короткой фразой.

"Страна" напоминает, что говорил Зеленский в своих прошлых новогодних поздравлениях:

Дети, Байден, вентилятор. Речь 2020 года

Новогоднее поздравление в 2020 году записывали в четырех локациях: на Банковой, в Мариинском парке, на Михайловской площади и возле Софийского собора.

Подошли к нему креативно. Зеленский обращался к народу, беседуя с детьми. Он объяснял им, что произошло со страной за год. В основном говорилось о достижениях.

Камера переключалась на детские лица, которые внимали рассуждениям гаранта о "максимальном военном бюджете", "строительстве корветов" и, как некие враги не сумели поссорить Украину со США и международными партнерами.

Не менее странно для детей прозвучала критика политических оппонентов, которые, по словам президента, "набрасывали на вентилятор соцсетей".

Не забыл Зеленский и неподконтрольные территории. Заявил, что Крым и Донбасс ждут праздника по украинскому времени. В этой части речи он перешел на русский язык.

В традициях финалочки КВН. Первая речь на посту президента

Главный пафос первого новогоднего обращения Зеленского на посту президента был объединительным. Он попытался быть "своим" для всех и никого не обидеть. Произнес предложение по крымско-татарски и буквально пару слов по-русски.

"Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном из Черкасской области...

Так кто же мы? 73%, которые выбрали президента. 25%, которые его не воспринимают. Или те, кто не ходил на выборы?...

В паспорте нет строки "ватник" или "бандеровец". Есть графа: украинец" - заявил Зе.

Он добавил, что нет разницы, как названа улица, если она освещена и нет разницы, под каким памятником ждать девушку, если украинцы видят будущее одинаково.

От предыдущих обращений президентов лик, записанный на ВДНХ, отличался тем, что был снят, как клип. Он длился рекордных 13 минут, хотя обычно поздравление президента идет от силы минут пять.

"Иду в президенты". Новогодняя речь на "плюсах"

Первую новогоднюю речь для телезрителей Владимир Зеленский произнес еще до того, как стал президентом - в 2018-м. Во время нее шоумен объявил, что идет в президенты.

Речь он произносил частично на русском, частично на украинском языке. Начал с того, что сейчас такая ситуация в стране, что у украинцев есть три пути: плыть по течению и ничего не менять, собрать вещи и поехать зарабатывать в другую страну или самому что-то изменить в стране. По его словам, он выбрал третий вариант.

"Меня давно спрашивают - идешь не идешь? В отличие от других политиков я не хотел вам зря обещать. И сейчас за несколько минут до нового года я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины. И сразу выполняю: я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом!", - заявил Зеленский на канале "1+1".

Для обращения Зеленского выделили самый прайм-тайм, когда 31 декабря миллионы украинцев ждали перед телевизорами традиционное обращение президента в 00:00.

Новогоднее поздравление Порошенко дали сразу после слов Зеленского, которое из-за этого "опоздало" и закончилось уже в 2019 году - хотя должно было завершиться ровно в 00:00.

На канале Коломойского позже объяснили, почему новогоднее поздравление президента прозвучало не в 23:55, как на других каналах, а после 00:00.

"Это - советская традиция показывать президентов под бой курантов. Курантов - уже давно нет, а вы все скучаете. Впрочем, заявление президента мы показали... несмотря на то, что нынешний президент делает против нас", - заявил гендиректор "1+1" Александр Ткаченко, который позже прошел в Раду в списке партии "Слуга народа" и занял кресло министра культуры.