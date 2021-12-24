Офис генерального прокурора Украины в сотрудничестве с Интерполом добился экстрадиции в Украину из Болгарии гражданина Турции, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения (ПДД), которое повлекло смерть ребенка.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 24 декабря.

По данным следствия, в октябре 2019 года в Хмельницке произошло ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка, стоявшая в это время на тротуаре.

"Во время проезда перекрестка на разрешенный сигнал светофора и поворота автомобиль, за рулем которого был иностранец, не предоставил дорогу мотоциклу под управлением жителя Хмельницкой области, который вдвое превысил разрешенную скорость движения. Из-за нарушения скоростного режима водитель мотоцикла допустил столкновение с автомобилем. В результате этого мотоцикл отбросило на пешехода", - говорится в сообщении.

После ДТП подозреваемый гражданин Турецкой Республики, скрываясь от органов досудебного расследования, уехал за пределы Украины, находился в международном розыске и месяц назад был задержан на территории Республики Болгария.

"Подозреваемый экстрадирован в Украину и сейчас по ходатайству Хмельницкой областной прокуратуры к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Офисе генпрокурора.

В отношении иностранца продолжаются следственные действия и принимаются меры по завершению досудебного расследования.

Гражданина Турции, который обвиняется в смертельном ДТП, экстрадировали из Болгарии в Украину. Источник: Facebook/Офис генпрокурора Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Ивано-Франковской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Позже он был задержан правоохранителями.

Также мы писали, что в Черновицкой области произошло ДТП с участием мотоцикла и микроавтобуса, в результате столкновения погибли водитель мотоцикла и его пассажир.