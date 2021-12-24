Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины дали рекомендации, как обезопасить себя во время зимней рыбалки.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 24 декабря, ГСЧС Украины.

Всем любителям зимней рыбной ловли спасатели советуют:

При поездке на рыбалку не забудьте взять с собой телефон.

Положите в карман два длинных гвоздя или нож. С помощью этих предметов вам будет легче выбираться из воды, если вы провалитесь под лед.

Во время подледной рыбалки не нужно пробивать слишком много лунок. Расстояние между лунками должно быть не менее 5-6 метров.

Крепость льда лучше пробовать с помощью специального инструмента - пешни. Если после первого удара появилась вода, на поверхность льда выходить запрещено.

Не забудьте взять с собой спасательную веревку. Ее длина должна быть не менее 15-20 метров; на одном конце веревки необходимо сделать петлю, а на другой конец прикрепить груз весом 400-500 граммов.

Не бегайте по льду, не прыгайте, не собирайтесь большими компаниями. Помните, что перемещение по льду толщиной менее 7 см запрещено.

Спасатели дали советы всем любителям зимней рыбалки. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

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