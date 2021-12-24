Спасатели рассказали украинцам о главных правилах безопасности на зимней рыбалке
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины дали рекомендации, как обезопасить себя во время зимней рыбалки.
Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 24 декабря, ГСЧС Украины.
Всем любителям зимней рыбной ловли спасатели советуют:
- При поездке на рыбалку не забудьте взять с собой телефон.
- Положите в карман два длинных гвоздя или нож. С помощью этих предметов вам будет легче выбираться из воды, если вы провалитесь под лед.
- Во время подледной рыбалки не нужно пробивать слишком много лунок. Расстояние между лунками должно быть не менее 5-6 метров.
- Крепость льда лучше пробовать с помощью специального инструмента - пешни. Если после первого удара появилась вода, на поверхность льда выходить запрещено.
- Не забудьте взять с собой спасательную веревку. Ее длина должна быть не менее 15-20 метров; на одном конце веревки необходимо сделать петлю, а на другой конец прикрепить груз весом 400-500 граммов.
- Не бегайте по льду, не прыгайте, не собирайтесь большими компаниями. Помните, что перемещение по льду толщиной менее 7 см запрещено.
Спасатели дали советы всем любителям зимней рыбалки. Источник: Facebook/ГСЧС Украины
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