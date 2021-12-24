В Украину не пустили российскую актрису, которая посещала Крым.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 24 декабря.

По данным пресс-центра, пограничники также запретили ей въезд в Украину на три года.

"Россиянка прилетела в "Борисполь" рейсом из Абу-Даби. Пограничники выяснили, что осенью 2017-го женщина посещала АР Крым с целью съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС", - говорится в сообщении пограничников.

Чтобы попасть на временно оккупированную территорию полуострова, гражданка России воспользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".

Как стало известно "Стране", речь идет о 31-летней российской актрисе Алисе Шитиковой.

Пик популярности Алисы Шитиковой пришелся на 2012-2016 годы. Именно тогда она снялась в сериале "Следователь Тихонов" и в фильме Алексея Балабанова "Я тоже хочу".

Российской актрисе Алисе Шитиковой запретили въезд в Украину. Источник: Facebook/Госпогранслужба Украины

Ранее "Страна" сообщала, что украинские пограничники запретили въезд в нашу страну российской актрисе Глафире Тархановой из-за незаконной поездки в аннексированный Крым. Теперь она три года не сможет посещать Украину.

Также мы писали, что в Украину не пустили российскую модель 21-летнюю Элину Бурлакову, которая многократно посещала Крым.