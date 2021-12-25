Директор Департамента по связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко сообщил, что бюджетные деньги на проект "Скифское наследие", который харьковчане окрестили "украинским стоунхенджем", выделены не будут.

По словам чиновника, это "принципиальная позиция" мэра города Игоря Терехова.

Об этом Юрий Сидоренко сообщил в Facebook.

"Конечно же, в таком виде "это сооружение" принято не будет. Соответственно, ни о какой оплате речи тоже не идет - в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта заплачены не будут", — написал Сидоренко.

Чиновник добавил, что "библиковскому стоунхенджу" или "скифскому наследию" в Харькове места нет.

Отметим, что на реализацию проекта должны были выделить около 1,5 млн гривен, а сам проект стал победителем Бюджета участия, поскольку за него проголосовали большинство харьковчан.

Авторы сооружения планировали сделать "Скифское наследие" местом паломничества для туристов. Предполагалось, что произведение современного искусства сможет привлечь около полумиллиона посетителей ежегодно. Пользователями этого проекта должны были стать жители близлежащих микрорайонов, специалисты по истории и культуре, молодежь, школьники и студенты.

Мэр Харькова Терехов против строительства "украинского Стоунхенджа". Источник: Facebook/Юрий Сидоренко

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