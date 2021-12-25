Стало известно, кто такая Кристина Тишкун, пришедшая во львовскую мэрию в откровенном платье и сфотографировавшаяся с мэром Львова Андреем Садовым, что вызвало фурор в соцсетях.

Как оказалось, она является помощницей замминистра Гарбарука. Они приехали во Львов проинспектировать работу учебно-практических центров и посетить выставку по энергоэффективности.

Об этом написали комментаторы в Facebook.

Пользователи иронизировали: "Такая помощница в хозяйстве пригодится", "Контекст вот-вот выпадет", "Помощница имеется, значит где-то рядом должен быть блэкджек".

Напомним, что Кристина Тишкун позировала на фотографии с Садовым, Гарбаруком и другими чиновниками. Девушка была ярко накрашена: губы подведены красной губной помадой. На ней было надето облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди. Образ дополнял крестик, надетый поверх платья.

В комментариях девушку раскритиковали за откровенный наряд, который она надела в мэрию: "Надо было идти без наряда", "С какой целью выбирают такой наряд в городской совет?", "Садовой пригласил эскортницу".

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