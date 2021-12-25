Человеческий организм всё ещё остается не до конца исследованным и преподносит сюрпризы медикам и анатомам, которые могут найти даже новый орган.

В этот раз группа исследователей из Базельского университета под руководством доктора Сильвии Мезей и профессора Йенса Кристофа Тюрпа обнаружила ранее не известный науке участок у челюстных мышц.

Ученые сообщили о своем открытии в свежем номере журнала Annals of Anatomy.

"Известно, что за последние сто лет в анатомии человека изучили буквально все. И тем удивительнее наше открытие, ведь оно по масштабу сравнимо с обнаружением нового вида позвоночных зоологами", - подчеркнул профессор Тюрп.

Ранее в науке было принято считать, что жевательная мышца состоит из двух частей: поверхностной и глубокой, уточняется в материале.

"Эта часть жевательной мышцы четко отличается от других слоев по своему расположению и функциям", - объяснила Мезей.

Глубокий третий слой жевательной мышцы идет от медиальной поверхности скулового отростка височной кости к корню и заднему краю венечного отростка. Это первое подробное описание этой части жевательной мышцы.



Более глубокий слой мышцы участвует в процессе формирования нижней челюсти и стабилизирует ее. Это единственная часть жевательной мышцы, которая может оттягивать нижнюю челюсть назад, то есть к уху.

Ученые изучили 12 сохранённых в формалине голов умерших людей, которые пожертвовали свои тела науке. Они проанализировали также компьютерные томографии еще 16 тел и данные МРТ одного живого человека.



Ученые назвали новый участок Musculus masseter pars coronidea - "короноидный отдел жевательной мышцы", поскольку описанный слой прикрепляется к короноидному отростку нижней челюсти.



Ранее "Страна" сообщала, что ученые обнаружили в брюшной полости человека новый орган.