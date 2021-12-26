Украину уже сутки сотрясает скандал с фото помощницы замминистра образования Игоря Гарбарука.

Девушка поехала с чиновником во Львов на официальное мероприятие. Где обратила на себя внимание фривольным нарядом, едва прикрывающим грудь.

Позже стало известно, что у помощницы еще много таких фотографий.

Гарбарук был назначен в министерство образования в каденцию Зеленского. 52-летний чиновник не женат. А после фото с помощницей Кристиной Тишкун в Сети заговорили о его специфических с ней отношениях.

Правда, слухи эти пока не подтверждаются. Но вопрос, за какие заслуги юная девушка, публикующая в Сети эротические фото, стала правой рукой заместителя министра, остается открытым.

"Страна" разобрала этот скандал.

Фото, вызвавшее фурор

24 декабря Игорь Гарбарук приехал во Львов, где провел встречу с мэром города Андреем Садовым. На фото с ними заметили девушку интересной наружности. Она оказалась помощницей замминистра Кристина Тишкун.

Она же первой и опубликовала это фото в инстаграм. Но потом закрыла доступ к своей странице - когда поднялась волна обсуждений.

Впрочем, было уже поздно. Фото помощницы Грабарука во Львове разошлись по соцсетям. Главный вопрос - что делает девушка, одетая как эскортница, на официальном мероприятии - форуме по энергоэффективности.

"А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно", - прокомментировала историю сама Кристина после поднявшихся обсуждений.

Тем временем появились и другие фотографии помощницы министра, чья внешность резко контрастирует с теми, кто ее окружает.

Также она одета в соболиную шубу, которая стоит свыше 20 тысяч долларов. Что равняется средней зарплате украинских педагогов за много лет.

Выяснилось, что девушке 27 лет, по специальности она - правовед с дипломом Львовского национального университета, но живет в Киеве.

В Facebook у Кристины есть еще несколько фотографий. На них она позирует как на фоне символики МОН, так и в стиле "я красивая".

Также в Сети успели скопировать несколько фотографий из инстаграм-аккаунт Кристины Тишкун. Там снимки оказались более откровенного содержания. После чего девушка закрыла инсту от посторонних.

Министерство образования пока не отреагировало на скандал. Сам же заместитель министра сегодня опубликовал на своей странице в Facebook известное стихотворение Редъярда Киплинга "Если" (If).

Судя по настроению это стиха, Гарбарук считает, что "все против него" и нужно верить в себя "вопреки всем". На вопрос же, чем занимается у него Кристина Тишкун, чиновник решил не отвечать.

При этом в телеграм-каналах распространяется информация, что Кристина Тишкун - невеста заместителя министра, которой он сделал предложение руки и сердца. Чем и можно объяснить ее появление на публике.

Кто такой Игорь Грабарук

По образованию искусствовед из Ровно, работал в местной филармонии.

После этого работал в частном секторе, занимался бизнесом и пытался попасть в Раду по спискам "Партии зеленых". Но попал не в Раду и к несколько другой партии. В правительстве Николая Азарова с 2011 по 2013 годы Игорь Грабарук занимал пост главы департамента торговли Минэкономики.

По образовательной стезе Грабарук пошел с 2015 года. Он стал преподавателем кафедры торговли Киевского торгово-экономического университета, также возглавлял там направление бизнес-тренинга и занимался повышением квалификации преподавательского состава.

В 2020 году перешел на работу в министерство образования. Его назначила своим заместителем и.о. министра Любомира Мандзий. Позже Грабарук перешел по наследству новому главе МОН Сергею Шкарлету.

За первые полгода работы в министерстве он получил более 400 тысяч гривен - это примерно по 70 тысяч в месяц (то есть, на соболиную шубу для Кристины копить ему пришлось бы очень долго).

Но деньги, судя по всему, у него водятся.

В 2021 году Игорь Грабарук поменял машину - продал свою "Мазду" и купил люксовый седан BMW 528 2014 года выпуска. Сумма покупки составила 300 тысяч гривен, хотя на сайтах по продаже автомобилей "бэха" этой модели и возраста стоит существенно дороже. Даже после ДТП ее торгуют по цене 400-500 тысяч гривен.

Заместитель министра не женат. В декларации у него указана только дочка Арина.

Что пишут в соцсетях о скандале с Грабаруком

"Помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука хороша, нет слов. Представляете, как теперь украинские медики учителям завидуют?", - иронизирует над ситуацией журналист Вячеслав Чечило.

"Верните мендель!

Во Львов приехал замминистра образования со своей помощницей Кристиной Тишкун. Она явилась на официальные встречи (очевидно - с коллегами и подчиненными замминистра) в наряде с разрезами сверху и снизу почти что до талии.

Галичане так возмутились, что деве не помог даже крестик, надетый поверх декольте и явно призванный покорить христиан Львова. Но она была так довольна собой, что выложила яркие фото в инстаграмм.

Бедная нарядная Кристина, шипение вокруг трудно было не услышать.

А если серьезно: вот где их таких берут?", - задается вопросом журналистка Янина Соколовская.

Волонтер Леонид Маслов советует Грабаруку оставлять в следующий раз свою помощницу в отеле или следить за дресс-кодом.

"Надо было своей эммм… спутнице объяснить, научить так сказать… Сходить с ней в шопинг как в фильме "Красотка". Выбрать так сказать другой костюм. А иначе оставлять ее в номере гостиницы. Наедине с ее инстаграмами, удобными-комфортными каблуками и разрезами".

"Галичане вообще должны быть в восторге - главное, что у госпожи Тишкун крестик на виду! Благоверная христианка, какие вопросы? Разве могут быть более целомудренные барышни, чем галичанки, да еще с таким крестом, который, наверное, святил ей сам Папа?

Ну, а Садовой, как говорят на Левандовке, вообще по другим вопросам ориентирован, он на это и внимания не обратил. Поэтому рассматривайте фото и завидуйте пани Кристине, а еще больше ее боссу - заместителю министра образования Украины", - иронизирует журналист Юрий Дорошенко.

Театральный режиссер Вячеслав Волконский напомнил, что Грабарук - не единственный рулевой украинского образования, который окружает себя полуодетыми девушками. И опубликовал соответствующие фото "поющего ректора" Михаила Поплавского.

"В новой украинской школе появилась новая Мариванна", - пишет журналист Виктор Громовой.

Также в Сети уже публикуют мемы на эту ситуацию.