В Харьковской области 15-летняя школьница издевалась над котом, ударив его ногой. Ее подруга в этот момент записывала все на видео. По факту издевательства над животным правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Харьковчанка обратилась с сообщением, что в интернете появилось видео, на котором подросток пинает ногами кота.

"Полицейские выяснили, что нарушительницей является 15-летняя ученица 9-го класса одной из школ Чугуевского района. В ноябре во время прогулки с 14-летней подругой девушка заметила кота и по неизвестным причинам начала с него издеваться, ударив его ногой. Подруга снимала правонарушения на мобильный телефон. Свои действия подросток объяснить не смогла и отметила, что сожалеет о содеянном. Животное живое, кот сбежал от школьницы", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Тем временем школьница записала видеоизвинение в Instagram.

"Приветствую. Хочу обратиться ко всем людям. Хочу попросить прощения за содеянное. Я осознала свой поступок, сама себя за это ненавижу. Я раскалываюсь (сказала она вместо слова раскаиваюсь) искренне. Я не знаю, что тогда на меня напало. Клянусь, что такого больше не повторится. Мне очень стыдно за себя”, — сказала девушка.

ВНИМАНИЕ! Видео 18+

Ранее мы писали о том, как в Великобритании женщина накормила обезьяну кокаином и пыталась смыть в унитазе.

Также "Страна" рассказывала, что в Харькове мужчина выстрелил из пневматического оружия в котенка. Правоохранители открыли уголовное дело против него из-за жестокого обращения с животным.